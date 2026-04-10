Live

В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)

Погода 07:42   10.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)

Утром 10 апреля погода удивила харьковчан – в середине весны в городе пошел снег.

До этого синоптики предупреждали, что в регионе ожидается мокрый снег.

Снег в Харькове 10 апреля

Снег в Харькове 10 апреля

Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии пятницу сообщили, что 10 апреля в Харькове и области ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днём местами — небольшой дождь. В Харькове ночью ожидались заморозки до 2 градусов, днём температура составит от 5 до 7 градусов тепла. По области ночью также прогнозировали заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла. Ветер западный – 5-10 м/с.

Снег в Харькове 10 апреля

Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 07:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 апреля погода удивила харьковчан – в середине весны в городе пошел снег.".