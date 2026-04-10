В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)
Утром 10 апреля погода удивила харьковчан – в середине весны в городе пошел снег.
До этого синоптики предупреждали, что в регионе ожидается мокрый снег.
Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии пятницу сообщили, что 10 апреля в Харькове и области ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днём местами — небольшой дождь. В Харькове ночью ожидались заморозки до 2 градусов, днём температура составит от 5 до 7 градусов тепла. По области ночью также прогнозировали заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла. Ветер западный – 5-10 м/с.
Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 07:42;