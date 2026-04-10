У Харкові 10 квітня пішов сніг (фото, відео)

Погода 07:42   10.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 10 квітня погода здивувала харків’ян – у середині весни в місті пішов сніг.

До цього синоптики попереджали, що у регіоні очікується мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше в Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 10 квітня в Харкові та області вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ. У Харкові вночі очікувалися заморозки до 2 градусів, удень температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла. В області також прогнозували заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 градусів тепла. Вітер західний – 5-10 м/с.

Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила  «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуси. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали 2014-го, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.

