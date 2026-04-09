Вночі — заморозки та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 квітня

Погода 20:18   09.04.2026
Елена Нагорная
У п’ятницю, 10 квітня, у Харкові та області вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі очікуються заморозки до 2 градусів, вдень температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі також прогнозують заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуса. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали у 2014-му, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.

Якщо вам цікава новина: «Вночі — заморозки та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 квітня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 20:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 10 квітня, у Харкові та області вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ.".