Вночі — заморозки та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 квітня

У п’ятницю, 10 квітня, у Харкові та області вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі очікуються заморозки до 2 градусів, вдень температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі також прогнозують заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуса. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали у 2014-му, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.