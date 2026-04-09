Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в Харкові та області вже у найближчу годину.
За даними синоптиків, протягом дня на Харківщині очікується гроза. Через це в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, раніше МР “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 9 квітня. Так у Харківській області вдень прогнозували невеликий короткочасний дощ. Загалом погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень – від 7 до 12 ° тепла. У Харкові вдень – до 9 – 11° тепла.
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: гроза, дощ, метеопрогноз, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 11:20;