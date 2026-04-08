Вночі заморозки, вдень +12. Прогноз погоди на 9 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 9 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧. Загалом погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде доволі низькою, очікують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура коливатиметься від 7 до 12° тепла.

У Харкові ніч прогнозують без істотних опадів, вдень можливий невеликий короткочасний дощ 🌧.

Температура повітря 🌡 буде низькою вночі – очікують заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень прогріється до 9 – 11° тепла.