Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на неділю, 28 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ 🌧, місцями гроза ⛈. Загалом вдень зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 24 до 29°.
У Харкові ніч очікують без істотних опадів. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 25 – 27°.