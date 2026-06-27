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Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області

Погода 21:54   27.06.2026
Оксана Якушко
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на неділю, 28 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ 🌧, місцями гроза ⛈. Загалом вдень зберігатиметься  мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 24 до 29°.

 

У Харкові ніч очікують без істотних опадів. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 21:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на неділю, 28 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".