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У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу

Події 19:16   26.06.2026
Олена Нагорна
У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу

Ввечері у п’ятницю, 26 червня, російський дрон влучив в магазин на території автозаправної станції у Шевченківському районі Харкова.

Доповнено о 19:16. Наслідки удару показали у ГУ ДСНС України у Харківській області. Рятувальники уточнили, що це був FPV-дрон, який влучив у магазин на території АЗС. Вогонь охопив утеплювач будівлі на площі 10 квадратних метрів.

До ліквідації наслідків атаки залучалися два відділення пожежно-рятувальної служби та психологи ДСНС.

18:25. Як повідомив о 18:12 міський голова Ігор Терехов, на місці «прильоту» виникла пожежа.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога у Харкові не оголошена. Остання тривала з 15:56 до 16:14.

Нагадаємо, вранці 26 червня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про удар по трансформатору електропідстанції біля Старого Салтова на Харківщині. Відео від 22 числа геолокували.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 19:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері у п’ятницю, 26 червня, російський дрон влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі Харкова.".