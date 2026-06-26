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Війська РФ продовжують бити по енергетиці на Харківщині – ISW

Події 07:45   26.06.2026
Оксана Горун
Війська РФ продовжують бити по енергетиці на Харківщині – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про удар по трансформатору електропідстанції на Харківщині. Відео геолокували.

“Російські війська продовжували завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в Харківській області. Опубліковані 22 червня відеозаписи з геолокацією показують, як російські війська завдають удару з безпілотника з видом від першої особи по трансформатору на підстанції біля Старого Салтова”, – поінформував Інститут в огляді за 25 червня.

Нічого іншого, окрім ударів по цивільній інфраструктурі, окупантам на Харківщині не вдається досягти. ISW поінформував, що ЗС РФ продовжують наступальні операції як на півночі, так і на сході області, проте не просуваються. В огляді інформація про “успіхи” російської армії виглядає наступним чином: “Російські війська продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова 24 і 25 червня, але не просунулися. Російські війська продовжували обмежену наземну активність у напрямку Великого Бурлука 25 червня, але не просунулися. Російські війська продовжували наступальні операції у напрямку Куп’янська 24 та 25 червня, але не просунулися. Російські війська продовжували обмежену наступальну активність у напрямку Борової 25 червня, але не просунулися”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про удар по трансформатору електропідстанції на Харківщині. Відео геолокували".