Войска РФ продолжают бить по энергетике на Харьковщине — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об ударе по трансформатору электроподстанции на Харьковщине. Видео геолоцировали.

«Российские войска продолжали наносить удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской области. Опубликованные 22 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как российские войска наносят удар с беспилотника с видом от первого лица по трансформатору на подстанции возле Старого Салтова», — проинформировал Институт в обзоре за 25 июня.

Ничего другого, кроме ударов по гражданской инфраструктуре, оккупантам на Харьковщине достичь не удается. ISW проинформировал, что ВС РФ продолжают наступательные операции как на севере, так и на востоке области, однако не продвигаются. В обзоре информация об «успехах» российской армии выглядит следующим образом: «Российские войска продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова 24 и 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали ограниченную наземную активность в направлении Великого Бурлука 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали наступательные операции в направлении Купянска 24 и 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали ограниченную наступательную активность в направлении Боровой 25 июня, но не продвинулись».