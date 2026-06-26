Live

Войска РФ продолжают бить по энергетике на Харьковщине — ISW

Происшествия 07:45   26.06.2026
Оксана Горун
Войска РФ продолжают бить по энергетике на Харьковщине — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об ударе по трансформатору электроподстанции на Харьковщине. Видео геолоцировали.

«Российские войска продолжали наносить удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской области. Опубликованные 22 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как российские войска наносят удар с беспилотника с видом от первого лица по трансформатору на подстанции возле Старого Салтова», — проинформировал Институт в обзоре за 25 июня.

Ничего другого, кроме ударов по гражданской инфраструктуре, оккупантам на Харьковщине достичь не удается. ISW проинформировал, что ВС РФ продолжают наступательные операции как на севере, так и на востоке области, однако не продвигаются. В обзоре информация об «успехах» российской армии выглядит следующим образом: «Российские войска продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова 24 и 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали ограниченную наземную активность в направлении Великого Бурлука 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали наступательные операции в направлении Купянска 24 и 25 июня, но не продвинулись. Российские войска продолжали ограниченную наступательную активность в направлении Боровой 25 июня, но не продвинулись».

Читайте также: Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное за 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе
Новости Харькова — главное за 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе
26.06.2026, 08:46
Людей накрутили против Киева – депутат Куц о «звоночках» перед вторжением
Людей накрутили против Киева – депутат Куц о «звоночках» перед вторжением
25.06.2026, 20:28
Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области
Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области
26.06.2026, 07:18
Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»
Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»
25.06.2026, 21:38
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
26.06.2026, 08:16
Помощь энергетике Харькова от Швеции: Терехов про «чрезвычайно важный проект»
Помощь энергетике Харькова от Швеции: Терехов про «чрезвычайно важный проект»
26.06.2026, 09:56

Новости по теме:

26.06.2026
Помощь энергетике Харькова от Швеции: Терехов про «чрезвычайно важный проект»
26.06.2026
Украинский флаг на Кинбурнской косе: что это значит — аналитика (видео)
26.06.2026
Смертельный удар «Молнии»: погиб мужчина в Богодухове (фото)
26.06.2026
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
26.06.2026
Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Войска РФ продолжают бить по энергетике на Харьковщине — ISW», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил об ударе по трансформатору электроподстанции на Харьковщине. Видео геолоцировали".