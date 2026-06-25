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Козачу Лопань зносять ФАБами – про ситуацію біля кордону написав “Мучной”

Фронт 21:38   25.06.2026
Оксана Горун
Козачу Лопань зносять ФАБами – про ситуацію біля кордону написав “Мучной” Ілюстрація: Muchnoy ✙ Jugend/Telegram

Позивний “Мучной” – український десантник та популярний військовий блогер поділився інформацією про те, що відбувається біля кордону в Харківській області.

“Харківський напрямок: Противник продовжує посилювати вогневий тиск по прикордонній смузі! В районі Козачої Лопані зафіксовано серію ударів ФАБами, частина яких прийшлася по території залізничного вокзалу. Характер ударів свідчить про намір ворога не лише тиснути на населений пункт, а й знищувати будь-які об’єкти, які можуть використовуватися як тимчасові укриття, місця накопичення особового складу, боєкомплекту чи матеріальних ресурсів”, – пише “Мучной”.

Також, за його даними, велика кількість “прильотів” була в районі Нової Козачої. Ворог цілить по позиціях операторів БпЛА.

“Напрямок потребує підвищеної уваги та додаткового посилення. Збереження контролю над рубежем напряму залежить від своєчасного нарощування засобів вогневого ураження, протидії ворожій розвідці та зміцнення оборонних позицій”, – наголосив військовий.

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Зазначимо, останнім часом Генштаб ЗСУ практично щодня інформує про російські атаки в районі Козачої Лопані. Той факт, що ситуація на цьому напрямку загострилася, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інститут вивчення війни інформує: геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби інфільтрації ЗС РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 21:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позивний “Мучной” – український десантник та популярний військовий блогер поділився інформацією про те, що відбувається біля кордону в Харківській області".