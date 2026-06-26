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Смертельний удар “молнии”: загинув чоловік у Богодухові (фото)

Події 08:37   26.06.2026
Оксана Горун
Смертельний удар “молнии”: загинув чоловік у Богодухові (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила про двох загиблих на Харківщині за добу. Один із них став жертвою російської “молнии” – невеликого безпілотника, загрозу якого часто схильні недооцінювати.

“Близько 16:15 безпілотник “Молния” влучив по території приватного підприємства у місті Богодухів. Загинув 62-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Саме російські “молнии” найчастіше не дають спокою мешканцям Богодухова та району в останні місяці. Ще один удар такого БпЛА 25 червня зафіксували поблизу селища Улянівка Богодухівського району. Там поранений агроном-консультант, який працював у цей час у полі.

Під ударами упродовж доби був і Куп’янський район області. Там є загиблий – 58-річний чоловік. Він потрапив під авіаційну атаку по селу Новоселівка. Також поранення дістали дві жінки 70 і 64 років і 60-річний чоловік. У селищі Приколотне від авіаудару КАБ постраждала жінка. У селі Канівцеве 64-річна місцева мешканка зазнала поранень внаслідок удару російського БпЛА.

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обстріл Харківської області 25 червня 2026

обстріли Харківської області 25 червня 2026 2

обстріли Харківської області 25 червня 2026 3

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 08:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про двох загиблих на Харківщині за добу. Один із них став жертвою російської “молнии”".