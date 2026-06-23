Сьогодні 23 червня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День державної служби. 23 червня 1611 року англійського мореплавця Генрі Гудзона команда висадила з корабля посеред Гудзонової затоки, більше його ніхто не бачив. У цей день 1868 року американський редактор і винахідник Крістофер Летем Шоулз запатентував друкарську машинку. У 1917-му Українська Центральна Рада прийняла Перший універсал, яким проголосила автономію України. У 1941-му почалася найбільша в історії танкова битва – між Німеччиною та СРСР. У 2016-му Велика Британія провела референдум щодо виходу зі складу ЄС. У 2022-му Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС. У 2023-му розпочався “бунт Пригожина”.

Свята та пам’ятні дати 23 червня

23 червня в Україні – День державної служби.

Сьогодні – переддень Івана Купала (Купальська ніч – із 23 на 24 червня).

У світі – Міжнародний Олімпійський день і Міжнародний день вдів.

Також відзначають: Міжнародний день жінок в інженерії, Всесвітній день інформаторів, День друкарської машинки, Міжнародний день поширення інформації про синдром Драве.

23 червня в історії

23 червня 1611 року англійського мореплавця Генрі Гудзона, його сина Джона та кількох членів екіпажу висадили в невеликий човен посеред затоки біля берегів Північної Америки. Більше їх ніхто не бачив, доля Гудзона лишається невідомою. А затока сьогодні має його ім’я.

За борт корабля “Discovery” Гудзона з сином висадили в результаті бунту. До цього епізоду біографії мореплавець йшов не один рік. Ще до свого останнього плавання Генрі мав славу капітана, з яким не ладнають підлеглі. Він здійснив низку морських місій до берегів Північної Америки, шукаючи шлях до Азії через Арктику. Головної мети жодна з експедицій не досягла, проте вони зробили важливі географічні відкриття. Конфлікти між Гудзоном та його командою виникали ще під час попередніх експедицій. Зокрема, коли він працював на голландську Ост-Індійську компанію та плавав на судні “Halve Maen”. Причиною невдоволення моряків були дуже суворі умови, в яких вони опинилися у своєму “запливі на Північ”. Під час цього плавання Гудзон заходив у нью-йоркську бухту і піднявся Великою північною річкою (зараз це річка Гудзон, названа на його честь). Після прибуття “Halve Maen” до Англії влада заборонила Гудзону повертатися на службу Голландії. Від мореплавця вимагали працювати на свою батьківщину, а не іншу державу. Саме так, виконуючи вимоги англійського уряду, Гудзон отримав у розпорядження невелике судно “Discovery”. 17 квітня 1610 року він вирушив у свою останню подорож.

Черговий заплив “до Китаю через Арктику” виявився таким само невдалим, як і всі попередні місії. Судно блукало посеред крижаного океану, не знаходячи жодного проходу в заданому напрямку. Команда втрачала терпіння. У таких умовах їм вдалося знайти протоку в спокійне море, вільне від льоду. Це були нинішні Гудзонова протока та Гудзонова затока.

Перші спроби бунту в команді виникли ще восени 1610 року, проте Гудзон зміг придушити їх, висадивши на берег моряка, якого вважав головним бунтівником. Зиму англійці провели на американському березі, полюючи птахів. А в середині червня 1611-го спустили судно на воду і знову рушили на північ. Що саме сталося між Гудзоном і командою в цей момент, точно не відомо, але його із сином та вірними людьми кинули в човен із мінімальним запасом продовольства та спорядження. Восени 1611 року Discovery повернувся до Англії – з 13 моряками на борту. Трагічна доля Гудзона сприяла його увічненню набагато більше, ніж невдалі морські подорожі. Його ім’ям назвали Гудзонову затоку, Гудзонову протоку та річку Гудзон.

23 червня 1868 року американський редактор і винахідник Крістофер Летем Шоулз запатентував друкарську машинку. Докладніше.

23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила свій Перший універсал. Докладніше.

23 червня 1941 року почалася найбільша в історії танкова битва – на лінії Луцьк-Рівне-Дубно-Броди. Вона тривала до 29 червня і завершилася розгромом радянських військ. Докладніше.

23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся доленосний референдум щодо виходу країни з ЄС. Докладніше.

23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС. Рішення оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.

23 червня 2023 року розпочався так званий “бунт Пригожина”. Докладніше.

Церковне свято 23 червня

23 червня вшановують пам’ять мучениці Агрипини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи вранці чистять пір’я – піде дощ.

Якщо павуки втекли – погода зміниться.

Що не можна робити 23 червня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна лаятись, особливо подружжю.

Краще не аналізувати свої сни.