Сьогодні 23 червня: яке свято та день в історії

Сьогодні – Трійця. В Україні – День державної служби. 23 червня рік тому розпочався “бунт Пригожина”, під час якого “вагнерівець” налякав Путіна, але зрештою виявив слабкість, що й коштувало йому життя. У 1917-му Українська Центральна Рада прийняла Перший універсал, яким проголосила автономію України. У 1941-му почалася найбільша в історії танкова битва – між Німеччиною та СРСР. У 2016-му Велика Британія провела референдум щодо виходу зі складу ЄС. У 2022-му Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС.

Свята та пам’ятні дати 23 червня

23 червня в Україні – День державної служби.

У світі – Міжнародний Олімпійський день, День державної служби ООН, Міжнародний день вдів.

Також відзначають: Міжнародний день жінок в інженерії, День друкарської машинки, Всесвітній день інформаторів.

23 червня в історії

23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила свій Перший універсал. Детальніше.

23 червня 1941 року почалася найбільша в історії танкова битва – на лінії Луцьк-Рівне-Дубно-Броди. Вона тривала до 29 червня і завершилася розгромом радянських військ. Детальніше.

23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся доленосний референдум щодо виходу країни з ЄС. Детальніше.

23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС. Рішення оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.

23 червня 2023 року розпочався так званий “бунт Пригожина”. Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що російська армія вдарила ракетами по тилових позиціях його найманців. Перед тим у телеграм-каналі “Кепка Пригожина” поширили заяву, що військові МО РФ завдали ракетного удару по таборах ПВК “Вагнер”, результатом якого стала велика кількість жертв. На підтвердження опублікували сумнівне відео з лісу, де були видні лише посічені уламками та знищені дерева, а також невеликі ділянки листя, що спалахнуло. Пригожин у голосовому повідомленні звинуватив МО РФ у ракетних ударах по тилових таборах ПВК “Вагнер”, які призвели до загибелі його найманців. Міноборони РФ у відповідь заявило, що твердження Пригожина не відповідають дійсності: “Усі поширені в соціальних мережах від імені Є. Пригожина повідомлення та відеокадри про нібито “завдання МО РФ удару по “тилових таборах” ПВК “Вагнер” не відповідають дійсності та є інформаційною провокацією”.

Згодом Пригожин опублікував ще одне голосове повідомлення. Він заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів, щоб нас знищити”, – сказав Пригожин і додав, що 25 тисяч його найманців “йдуть “відновлювати справедливість”.

З цього почалася трагікомедія в кількох актах, яка надалі отримала назву “бунт Пригожина”. У Москві вночі з переляку почали переміщати бронетехніку. Тим часом найманці “Вагнера” ​​із важкою технікою вже з’явилися на вулицях Ростова. А Пригожин у черговому аудіо заявив: “вагнерівці” “перетнули у всіх місцях державний кордон” і входять до Ростова. Вранці 24 червня у російських телеграм-каналах з’явилися повідомлення про збиття “вагнерівцями” гелікоптерів ВКС РФ. А найманці на чолі зі своїм ватажком захопили штаб Південного військового округу РФ у Ростові.

Звідти Пригожин зробив заяву про те, що чекає на Шойгу і Герасимова, а також оголосив про “похід на Москву”. Майже через половину доби після початку подій Путін таки знайшов, що сказати, і записав звернення, заявивши про “зраду” і “заколот”. Протягом дня уболівальники всього українського сегмента Телеграму разом з іноземними розвідками спостерігали за тим, як колона техніки “Вагнера”, майже не зустрічаючи опору, просувається в бік Москви. До самої Москву тим часом стягували важку техніку. Проте надвечір стало відомо: Пригожин “здав назад”. “Вагнерівці” не дійшли 200 км до Москви.

“Розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом”, – заявив Пригожин в аудіо, опублікованому в телеграм-каналі.

Досі офіційною версією причин такого “крутого розвороту” називають дзвінок Пригожину від диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, який виступив посередником між фінансистом “Вагнера” ​​та переляканим Путіним. Згодом “вагнерівці” з фронту перебазувалися до таборів на території РБ. Самого Пригожина за “бунт” офіційно не покарали. Але, як відомо, військовий злочинець Путін не пробачив своєму спільникові Пригожину. 23 серпня 2023 літак “Embraer Legacy 600”, на борту якого знаходився Пригожин і засновник “Вагнера” ​​Дмитро Уткін, розбився у Тверській області РФ. Звичайно, за офіційною версією РФ, озвученою особисто Путіним, досвідчені вбивці просто вирішили пограти ручними гранатами на борту літака. Однак численні розслідування ЗМІ та заяви розвідок зводяться до того, що літак Пригожина або збила російська ППО, або підірвали вибухівкою, яка була на борту.

Церковне свято

23 червня – День святої Трійці (П’ятдесятниця). Трійця позначає триєдність Бога: Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Свято присвячене події з Євангелія – сходженню Святого Духа на апостолів, який наділив їх особливою силою, й вони могли проповідувати Євангеліє в усьому світі та доносити звістку про Ісуса як Спасителя всього людства.

Народні прикмети

Якщо на Трійцю йде дощ, то рік буде врожайним.

Якщо день спекотний, то літо буде посушливе.

Якщо почалася гроза, то цього року не буде горіхів.

Якщо небо зоряне, то восени буде багато грибів.

Що не можна робити 23 червня

Не можна важко фізично працювати.

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна розпивати міцний алкоголь.

Не можна купатися у відкритих водоймах.