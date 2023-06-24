До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО

ГУР Міноборони України поінформувало про події, що відбуваються у столиці країни-агресора – на тлі бунту ПВК “Вагнер”.

“У москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах”, – зокрема повідомили в телеграм-каналі Головного управління розвідки.

За оцінкою українських розвідників, Москву готують до облоги.

“Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони”, – повідомили в ГУР.

Також усередині РФ перекривають траси, які ведуть до столиці.

“Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 “дон” (москва – вороніж – ростов-на-дону – краснодар – новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости”, – поінформували українські розвідники.

У низці регіонів РФ запровадили режим контртерористичної операції (КТО).