До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
ГУР Міноборони України поінформувало про події, що відбуваються у столиці країни-агресора – на тлі бунту ПВК “Вагнер”.
“У москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах”, – зокрема повідомили в телеграм-каналі Головного управління розвідки.
За оцінкою українських розвідників, Москву готують до облоги.
“Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони”, – повідомили в ГУР.
Також усередині РФ перекривають траси, які ведуть до столиці.
“Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 “дон” (москва – вороніж – ростов-на-дону – краснодар – новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости”, – поінформували українські розвідники.
Читайте також: У сусідній з Харківщиною Бєлгородській області посилили контроль за в’їздом
У низці регіонів РФ запровадили режим контртерористичної операції (КТО).
Новини за темою:
Ви читали новину: «До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 14:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУР Міноборони України поінформувало про події, що відбуваються у столиці країни-агресора – на тлі бунту ПВК “Вагнер”".