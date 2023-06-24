У сусідній із Харківщиною Бєлгородській області посилили контроль за в’їздом

Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про те, як в області готуються зустрічати бунтуючих “вагнерівців”.

“Перше: ми посилимо контроль за в’їздом на території всієї Бєлгородської області. Зі зрозумілих причин. Ця робота проводитиметься силами Міністерства внутрішніх справ та Росгвардії. У разі потреби буде залучено сили нашої бєлгородської самооборони. Друге: з 18:00 сьогоднішнього дня до 6:00 вівторка ми закриємо в’їзд до Шебекіно та Нової Тавільжанки. Я сподіваюся, всі жителі поставляться з розумінням до такого рішення”, — заявив Гладков у зверненні у своєму телеграм-каналі.

Також він заявив, що вся влада та силовики в Бєгородській області – на місцях, і пообіцяв поінформувати місцевих жителів, якщо (або коли) “почнеться”.