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У сусідній із Харківщиною Бєлгородській області посилили контроль за в’їздом

Події 12:29   24.06.2023
Оксана Горун
У сусідній із Харківщиною Бєлгородській області посилили контроль за в’їздом

Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про те, як в області готуються зустрічати бунтуючих “вагнерівців”.

“Перше: ми посилимо контроль за в’їздом на території всієї Бєлгородської області. Зі зрозумілих причин. Ця робота проводитиметься силами Міністерства внутрішніх справ та Росгвардії. У разі потреби буде залучено сили нашої бєлгородської самооборони. Друге: з 18:00 сьогоднішнього дня до 6:00 вівторка ми закриємо в’їзд до Шебекіно та Нової Тавільжанки. Я сподіваюся, всі жителі поставляться з розумінням до такого рішення”, — заявив Гладков у зверненні у своєму телеграм-каналі.

Також він заявив, що вся влада та силовики в Бєгородській області – на місцях, і пообіцяв поінформувати місцевих жителів, якщо (або коли) “почнеться”.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про те, як в області готуються зустрічати бунтуючих “вагнерівців”".