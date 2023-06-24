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Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії

Події 11:40   24.06.2023
Оксана Горун
Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії

Найманці російського ПВК “Вагнер”, що збунтувалися, просуваються на північ через Воронезьку область. Напрямок – до Москви.

“У Ростові-на-Дону “Вагнер” майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, у тому числі штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Далі частини “Вагнера” ​​просуваються на північ через Воронезьку область, майже напевно прагнучи дістатися Москви. Деякі, ймовірно, залишалися пасивними, поступаючись “Вагнеру”, – повідомили в офіційному зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

 

Український військовий оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко повідомив, що у Воронезькій області силовики таки почали чинити найманцям опір.

“У Воронезькій області почали виконувати наказ путіна по нейтралізації ПВК “Вагнер”. Угруповання пройшло Ростовську область, практично пройшло Воронезьку, і тільки зараз йому стали перешкоджати. Параліч російської системи управління і влади загалом у всій своїй красі”, – оцінив він події.

Те, що відбувається, британські розвідники назвали “найсерйознішим викликом російській державі за останній час”.

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“Найближчим часом лояльність російських сил безпеки, і особливо російської національної гвардії, матиме ключове значення для того, як розвиватиметься криза”, – зазначили вони.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Світ; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найманці російського ПВК “Вагнер”, що збунтувалися, просуваються на північ через Воронезьку область. Напрямок – до Москви".