Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії

Найманці російського ПВК “Вагнер”, що збунтувалися, просуваються на північ через Воронезьку область. Напрямок – до Москви.

“У Ростові-на-Дону “Вагнер” майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, у тому числі штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Далі частини “Вагнера” ​​просуваються на північ через Воронезьку область, майже напевно прагнучи дістатися Москви. Деякі, ймовірно, залишалися пасивними, поступаючись “Вагнеру”, – повідомили в офіційному зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

