Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії
Найманці російського ПВК “Вагнер”, що збунтувалися, просуваються на північ через Воронезьку область. Напрямок – до Москви.
“У Ростові-на-Дону “Вагнер” майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, у тому числі штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Далі частини “Вагнера” просуваються на північ через Воронезьку область, майже напевно прагнучи дістатися Москви. Деякі, ймовірно, залишалися пасивними, поступаючись “Вагнеру”, – повідомили в офіційному зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2023.
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— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023
Український військовий оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко повідомив, що у Воронезькій області силовики таки почали чинити найманцям опір.
“У Воронезькій області почали виконувати наказ путіна по нейтралізації ПВК “Вагнер”. Угруповання пройшло Ростовську область, практично пройшло Воронезьку, і тільки зараз йому стали перешкоджати. Параліч російської системи управління і влади загалом у всій своїй красі”, – оцінив він події.
Те, що відбувається, британські розвідники назвали “найсерйознішим викликом російській державі за останній час”.
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“Найближчим часом лояльність російських сил безпеки, і особливо російської національної гвардії, матиме ключове значення для того, як розвиватиметься криза”, – зазначили вони.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найманці російського ПВК “Вагнер”, що збунтувалися, просуваються на північ через Воронезьку область. Напрямок – до Москви".