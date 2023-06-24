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Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною

Події 10:17   24.06.2023
Оксана Горун
Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною

Президент РФ, військовий злочинець Володимир Путін записав звернення до громадян країни-агресора, особового складу її армії та правоохоронців.

Звернення Путіна транслюють росЗМІ.

“Путін назвав те, що відбувається, зрадою своєї країни та народу”, – повідомило державне інформагентство РФ ТАРС.

Президент РФ заявив, що у країні намагаються організувати заколот. У хід пішли вирази “відступництво” та “удар у спину народу”.

“Росію заколотом намагаються штовхати до поразки та капітуляції. Дії проти бунтівників будуть жорсткими. Росія жорстко реагуватиме на зраду. Заколотники понесуть неминуче покарання”, – цитують Путіна пропагандисти.

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При цьому президент РФ заявив, що ситуація в Ростові, блокованому “Вагнером”, залишається складною.

Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” ​​Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту. Вранці 24 червня фінансист “Вагнера” ​​зі своїми найманцями блокував штаб Південного військового округу РФ у Ростові. Під час спілкування з місцевим генералітетом Пригожин заявив, що приїхав “отримати начальника Генштабу та Шойгу” і що його сили збираються “на Москву”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент РФ, військовий злочинець Володимир Путін записав звернення до громадян країни-агресора, особового складу її армії та правоохоронців".