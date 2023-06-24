Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною
Президент РФ, військовий злочинець Володимир Путін записав звернення до громадян країни-агресора, особового складу її армії та правоохоронців.
Звернення Путіна транслюють росЗМІ.
“Путін назвав те, що відбувається, зрадою своєї країни та народу”, – повідомило державне інформагентство РФ ТАРС.
Президент РФ заявив, що у країні намагаються організувати заколот. У хід пішли вирази “відступництво” та “удар у спину народу”.
“Росію заколотом намагаються штовхати до поразки та капітуляції. Дії проти бунтівників будуть жорсткими. Росія жорстко реагуватиме на зраду. Заколотники понесуть неминуче покарання”, – цитують Путіна пропагандисти.
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При цьому президент РФ заявив, що ситуація в Ростові, блокованому “Вагнером”, залишається складною.
Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту. Вранці 24 червня фінансист “Вагнера” зі своїми найманцями блокував штаб Південного військового округу РФ у Ростові. Під час спілкування з місцевим генералітетом Пригожин заявив, що приїхав “отримати начальника Генштабу та Шойгу” і що його сили збираються “на Москву”.
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Ви читали новину: «Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент РФ, військовий злочинець Володимир Путін записав звернення до громадян країни-агресора, особового складу її армії та правоохоронців".