Пригожин бунтує: “Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви”

Вранці фінансист “Вагнера” ​​зі своїми найманцями блокував штаб Південного військового округу РФ у Ростові. На опублікованому звідти відео Пригожин розмовляє із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим.

“Ми сюди приїхали. Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви”, – заявив російським військовим Пригожин.

Пізніше Пригожин записав ще одне відео, де заявив, що військові об’єкти Ростова під контролем. При цьому стверджував, що “роботі” російських військових (тобто незаконній агресії в Україні) найманці не заважають.

“Начальник Генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався, що ми підходимо до будівлі”, – поскаржився фінансист “Вагнера”.

Також військовий злочинець, який пішов проти військових злочинців, підтвердив, що найманці збили три вертольоти ВКС РФ.

“Зіб’ємо всі, якщо ви їх посилатимете, тому що ви довбете по мирних жителях. Ви знищуєте “мирняк”. Ви щойно розвалили автобус з людьми, і совісті у вас ніякого не було”, – прокоментував Пригожин.

Кадри, ймовірно, збиття одного з гелікоптерів з’явилися в російських телеграм-каналах.

На цей час офіційні роспропагандисти не підтверджують захоплення “Вагнером” Ростова. Проте з’явилися повідомлення, що в місті скасували масові заходи.

Також місцевий губернатор Василій Голубєв закликав мешканців Ростова утриматися від поїздок до центру міста та не залишати свої домівки.

Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” ​​Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту.