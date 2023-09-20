Зеленський запропонував запитати Пригожина, чи варто довіряти Путіну
Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито… Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:24;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам…".