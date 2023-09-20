Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Зеленський запропонував запитати Пригожина, чи варто довіряти Путіну

Політика 11:24   20.09.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський запропонував запитати Пригожина, чи варто довіряти Путіну

Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито… Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
Популярно
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
20.09.2023, 12:00
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
20.09.2023, 11:31
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
20.09.2023, 11:12
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
20.09.2023, 10:53
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
20.09.2023, 10:08
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
20.09.2023, 09:36

Новини за темою:

14:26
Скажені коти напали на дитину та чоловіка: на Лозівщині оголосили карантин
11:26
Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, ковідом – Зеленський
11:31
Головна мета Володимира Путіна – повернутися до Ялти – Портников
11:13
“Якщо Путін здобуде перемогу, жахлива звістка облетить світ” – Борис Джонсон
07:59
ISW заявив про розбіжності у керівництві РФ щодо мобілізації

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зеленський запропонував запитати Пригожина, чи варто довіряти Путіну»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам…".