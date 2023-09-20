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Зеленский предложил спросить Пригожина, стоит ли доверять Путину

Мир 11:24   20.09.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский предложил спросить Пригожина, стоит ли доверять Путину Фото: пресс-служба ОП

Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто… Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.…".