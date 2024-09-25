Учасник “повстання Пригожина” потрапив у полон під Харковом – ОТУВ “Харків”
У ОТУВ “Харків” повідомили, що 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” поповнила обмінний фонд “вагнерівцями зі стажем” – один із них навіть брав участь у невдалому марші Пригожина на Москву.
“Хартія” поповнює обмінний фонд учасниками вагнерівського повстання”, – заявила пресслужба ОТУВ “Харків” вранці 25 вересня.
В ОТУВ відзначили: всього воїни “Хартії” взяли в полон чотирьох окупантів, з яких двоє здалися самі, ще двох “захопили зненацька в стрілецькому бою”.
“Всі полонені — колишні ув’язнені, двоє з них — вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву”, — зазначили в ОТУВ “Харків”.
Картину того, що відбувається на Харківському напрямку, захисники України доповнили інформацією, що Сили оборони тримають логістичні шляхи під вогневим контролем. У результаті загарбникам доводиться ходити пішки на великі відстані – лише щоб дістатися передової.
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“Вогневий контроль хартійцями логістичних шляхів ворога унеможливлює підвезення харчів та води, кажуть полонені. Через це вони пили воду з калюж. Розвідувальні та ударні дрони нацгвардійців не дають ворогу можливості накопичити сили для масових атак“, – прокоментували в ОТУВ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, Вагнеровцы, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", пленные, Пригожин;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ОТУВ “Харків” повідомили, що 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” поповнила обмінний фонд “вагнерівцями зі стажем” – один із них навіть брав участь у невдалому марші Пригожина на Москву".