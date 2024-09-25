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Учасник “повстання Пригожина” потрапив у полон під Харковом – ОТУВ “Харків”

Події 10:58   25.09.2024
Оксана Горун
Учасник “повстання Пригожина” потрапив у полон під Харковом – ОТУВ “Харків”

У ОТУВ “Харків” повідомили, що 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” поповнила обмінний фонд “вагнерівцями зі стажем” – один із них навіть брав участь у невдалому марші Пригожина на Москву.

“Хартія” поповнює обмінний фонд учасниками вагнерівського повстання”, – заявила пресслужба ОТУВ “Харків” вранці 25 вересня.

В ОТУВ відзначили: всього воїни “Хартії” взяли в полон чотирьох окупантів, з яких двоє здалися самі, ще двох “захопили зненацька в стрілецькому бою”.

“Всі полонені — колишні ув’язнені, двоє з них — вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву”, — зазначили в ОТУВ “Харків”.

Картину того, що відбувається на Харківському напрямку, захисники України доповнили інформацією, що Сили оборони тримають логістичні шляхи під вогневим контролем. У результаті загарбникам доводиться ходити пішки на великі відстані – лише щоб дістатися передової.

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Вогневий контроль хартійцями логістичних шляхів ворога унеможливлює підвезення харчів та води, кажуть полонені. Через це вони пили воду з калюж. Розвідувальні та ударні дрони нацгвардійців не дають ворогу можливості накопичити сили для масових атак“, – прокоментували в ОТУВ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ОТУВ “Харків” повідомили, що 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” поповнила обмінний фонд “вагнерівцями зі стажем” – один із них навіть брав участь у невдалому марші Пригожина на Москву".