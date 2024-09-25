Для ЗС РФ Курск важливіший за санітарну зону в Харківській області – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець проаналізував ймовірні плани угрупування військ “Север” ЗС РФ на осінь, оцінивши пріоритети та резерви ворога.

Огляд 25 вересня Машовець розпочав із підтвердження інформації ГУР МО про те, що Агрегатний завод у Вовчанську перейшов під контроль ЗСУ. Війська РФ, що оборонялися на території заводу, повністю знищені. Це, на думку оглядача, “істотно ускладнило” противнику завдання повністю взяти під контроль північ Вовчанська.

Плани ЗС РФ щодо дій на Харківському напрямку на осінь оглядач щільно пов’язує з подіями на фронті в самій РФ – у Курській області. Бо за обидва напрямки – Курський та Харківський – відповідає командування одного і того ж російського угруповання військ – “Північ” на чолі зі “знаменитим” генералом Лапіним.

“На Курському та Бєлгородскому, де події розвиваються, очевидно, м’яко кажучи, “не за планами” російського командування, йому доведеться вирішувати цілу низьку оперативно-тактичних завдань у смузі дії свого угрупування військ “Север” (ну або, ЛенВО, якщо вам так більше подобається), пов’язаних із проведенням, як оборонних, так й наступальних дій”, – зазначив Машовець.

Він оцінив загальну чисельність військ УВ “Север” на Курському та Бєлгородському напрямках.

“Ось цим “приблизним” комплектом військ противник, очевидно, протягом найближчих пари місяців спробує вирішити два основних завдання: витіснити наші війська з Курської обл.; “завершити” створення “санітарної зони” у Харківській обл. (ймовірно, від Глибокого до району Дворічної, або до туди – до куди вийде)“, – спрогнозував Машовець.

При цьому він зазначив, що ворог формує підрозділи, які, ймовірно, використовуватимуть на Курському напрямку.

“Я навіть бачив певні висновки, щодо намірів командування противника довести загальну чисельність угрупування “Курск” десь до 65-70 тисяч осіб, що власне й дозволить йому перейти до “планомерного вытеснения” ЗСУ з “Курской губернии”… У цьому відношенні варто порівняти ці НАМІРИ із реальним становищем резервів противника на Бєлгородському напрямку, бо це дозволить більш-менш адекватно визначити пріоритетність (й відповідно) черговість виконання військами УВ “Север” вище сформульованих завдань. У резерві противника на Бєлгородському напрямку перебуває: у резерві “першої черги” – до 2-х мсб зі складу 69-ї мсд; у резерві самої 6-ї ЗВА – 2 танкових батальйони (тб) + мсп ТерВ; у 11-му АК, який зараз діє у напрямку на Липці, у резерв, судячи зі всього, виділили цілий мсп… хоча, очевидно, що російським військам по цьому напрямку явно не вистачає сил, аби одночасно контратакувати в районі Глибокого і водночас пробувати пробитися на самі Липці… Таким чином, який висновок можливо зробити на основі оцінки всього цього співвідношення розподілу сил й засобів противника? Очевидно, що для командування УВ “Север” – “Курск важнее чем санитарная зона в Харьковской области“, – дійшов висновку військовий оглядач.

На його думку, командувач УВ “Север” Лапін отримав завдання вибити ЗСУ з Курської області. При цьому Машовець засумнівався, що це вдасться зробити у встановлені терміни.

“Як на мене… якщо резерви противника продовжать формуватися та розгортатися саме в такому темпі, як це відбувається на цей час, то дженераль лапин ризикує “зірвати всі встановлені терміни”. Або звільнення “священной територии” доведеться відкладати на “пізніше”… Причому, якщо подивитись ще “ширше” (тобто, у стратегічному сенсі), то очевидним стає й інший висновок – між Курськом та можливістю прорватись у Покровськ чи навіть ЗА нього… кремль явно обере не перший варіант“, – підсумував Машовець.