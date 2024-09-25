ISW про ситуацію у Вовчанську: СОУ просунулися та захопили агрегатний завод
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що кадри з геолокацією підтверджують захоплення Вовчанського агрегатного заводу, про яке напередодні заявило ГУР Міноборони України.
“Українські сили просунулися в центрі Вовчанська… Геолоковані кадри, що опубліковані 24 вересня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод у центрі Вовчанська, і Головне управління військової розвідки України (ГУР) заявило, що українські сили захопили завод. Кадри та звіт ГУР від 24 вересня слідують за недавніми заявами про те, що контроль над заводом заперечувався протягом кількох днів до цих кадрів”, – прокоментували аналітики ISW.
Вони також повідомили, що ЗС РФ продовжували протягом доби атакувати на північ від Харкова – поблизу Липців та Глибокого, а також у районі Вовчанська та Тихого на північному сході. Наступ окупантів продовжувався також на Куп’янському напрямку. 24 і 25 вересня росіяни, за інформацією ISW, не досягли підтверджених успіхів там.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, агрегатный завод, війна, вовчанськ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що кадри з геолокацією підтверджують захоплення Вовчанського агрегатного заводу, про яке напередодні заявило ГУР Міноборони України".