ГУР вибило росіян із агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині (відео)
У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України повністю звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області, зачистивши останню з 30 будівель заводу, та знищили окупантів у всіх спорудах підприємства.
У вівторок, 24 вересня, о 14.40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
Операцію провели спеціальні групи ГУР: “Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.
Бійці ГУР МОУ системно зачистили будівлі заводу, постійно вступаючи в контактні бої із противником в умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецназівці вступали із ворогом у рукопашний бій.
Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», залучивши до її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).
Проти українських розвідників безперервно застосовували значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».
Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених і поповнити обмінний фонд.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, ГУР, росіяни, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України повністю звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області, зачистивши останню з 30 будівель заводу, та знищили окупантів у всіх спорудах підприємства. ".