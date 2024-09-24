ГУР вибило росіян із агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині (відео)

У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України повністю звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області, зачистивши останню з 30 будівель заводу, та знищили окупантів у всіх спорудах підприємства.

У вівторок, 24 вересня, о 14.40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію провели спеціальні групи ГУР: “Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.

Бійці ГУР МОУ системно зачистили будівлі заводу, постійно вступаючи в контактні бої із противником в умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецназівці вступали із ворогом у рукопашний бій.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», залучивши до її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Проти українських розвідників безперервно застосовували значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених і поповнити обмінний фонд.