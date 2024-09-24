Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, зачистив последнее из 30 зданий завода, и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия.

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию провели специальные группы ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Террор».

Бойцы ГУР МОУ системно зачистили здания завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», задействовав в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Против украинских разведчиков непрерывно применяли значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.