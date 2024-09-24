ГУР выбило россиян с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине (видео)
Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, зачистив последнее из 30 зданий завода, и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия.
Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.
Операцию провели специальные группы ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Террор».
Бойцы ГУР МОУ системно зачистили здания завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.
Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», задействовав в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).
Против украинских разведчиков непрерывно применяли значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».
Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.
Читайте также: СОУ продвинулись в центре Волчанска: кто контролирует Агрегатный завод – ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, ГУР, россияне, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГУР выбило россиян с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, зачистив последнее из 30 зданий завода, и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия. ".