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ГУР выбило россиян с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине (видео)

Происшествия 16:29   24.09.2024
Оксана Якушко
ГУР выбило россиян с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине (видео) Скриншот

Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, зачистив последнее из 30 зданий завода, и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия. 

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию провели специальные группы ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Террор».

Бойцы ГУР МОУ системно зачистили здания завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», задействовав в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Против украинских разведчиков непрерывно применяли значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, зачистив последнее из 30 зданий завода, и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия. ".