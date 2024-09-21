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СОУ просунулись у центрі Вовчанська: хто контролює Агрегатний завод – ISW

Суспільство 07:17   21.09.2024
Вікторія Яковенко
СОУ просунулись у центрі Вовчанська: хто контролює Агрегатний завод – ISW Карта: ISW

Нещодавно українські та російські війська просунулися на півночі Харківщини. Про успіхи СОУ та ЗС РФ детально розповіли у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що українські війська просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центральній частині Вовчанська. Російський мілітарист 20 вересня заявив, що російські та українські війська змагаються за захоплення Агрегатного заводу, але станом на 19 вересня на заводі нині діють російські війська», – зазначили аналітики.

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев 17 вересня заявив, що окупанти, як і раніше, контролюють Агрегатний завод у Вовчанську.

«Тоді як ISW оцінив 16 вересня, що українські війська нещодавно просунулися на завод, що підтверджує заяву мілітариста про те, що позиції в цьому районі часто оспорюються», – йдеться у зведенні.

Аналітики з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, повідомляють: війська РФ нещодавно трохи просунулися на північ від Тихого.

«Російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 300 метрів уздовж Трав’янського водосховища та зміцнили свої позиції у північній частині Глибокого. Однак ISW не виявив підтвердження цієї заяви», – додали в ISW.

Читайте також: ISW: РФ просунулась на півночі Харківщини, біля Куп’янська змін немає

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно українські та російські війська просунулися на півночі Харківщини. Про успіхи СОУ та ЗС РФ детально розповіли у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).".