СОУ просунулись у центрі Вовчанська: хто контролює Агрегатний завод – ISW

Нещодавно українські та російські війська просунулися на півночі Харківщини. Про успіхи СОУ та ЗС РФ детально розповіли у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що українські війська просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центральній частині Вовчанська. Російський мілітарист 20 вересня заявив, що російські та українські війська змагаються за захоплення Агрегатного заводу, але станом на 19 вересня на заводі нині діють російські війська», – зазначили аналітики.

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев 17 вересня заявив, що окупанти, як і раніше, контролюють Агрегатний завод у Вовчанську.

«Тоді як ISW оцінив 16 вересня, що українські війська нещодавно просунулися на завод, що підтверджує заяву мілітариста про те, що позиції в цьому районі часто оспорюються», – йдеться у зведенні.

Аналітики з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, повідомляють: війська РФ нещодавно трохи просунулися на північ від Тихого.

«Російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 300 метрів уздовж Трав’янського водосховища та зміцнили свої позиції у північній частині Глибокого. Однак ISW не виявив підтвердження цієї заяви», – додали в ISW.