ISW о ситуации в Волчанске: СОУ продвинулись и захватили агрегатный завод
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что кадры с геолокацией подтверждают захват Волчанского агрегатного завода, о котором накануне заявило ГУР Минобороны Украины.
«Украинские силы продвинулись в центре Волчанска… Геолоцированные кадры, опубликованные 24 сентября, указывают на то, что украинские силы, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод в центре Волчанска, и Главное управление военной разведки Украины (ГУР) заявило, что украинские силы захватили завод. Кадры и отчет ГУР от 24 сентября следуют за недавними заявлениями о том, что контроль над заводом оспаривался в течение нескольких дней до этих кадров», — прокомментировали аналитики ISW.
Они также сообщили, что ВС РФ продолжали в течение суток атаковать к северу от Харькова — у Липцев и Глубокого, а также в районе Волчанска и Тихого на северо0востоке. Наступление оккупантов продолжалось также на Купянском направлении. 24 и 25 сентября россияне, по информации ISW, не добились подтвержденных успехов там.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, агрегатный завод, война, волчанск, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что кадры с геолокацией подтверждают захват Волчанского агрегатного завода, о котором накануне заявило ГУР Минобороны Украины".