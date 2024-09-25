ISW о ситуации в Волчанске: СОУ продвинулись и захватили агрегатный завод

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что кадры с геолокацией подтверждают захват Волчанского агрегатного завода, о котором накануне заявило ГУР Минобороны Украины.

«Украинские силы продвинулись в центре Волчанска… Геолоцированные кадры, опубликованные 24 сентября, указывают на то, что украинские силы, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод в центре Волчанска, и Главное управление военной разведки Украины (ГУР) заявило, что украинские силы захватили завод. Кадры и отчет ГУР от 24 сентября следуют за недавними заявлениями о том, что контроль над заводом оспаривался в течение нескольких дней до этих кадров», — прокомментировали аналитики ISW.

Они также сообщили, что ВС РФ продолжали в течение суток атаковать к северу от Харькова — у Липцев и Глубокого, а также в районе Волчанска и Тихого на северо0востоке. Наступление оккупантов продолжалось также на Купянском направлении. 24 и 25 сентября россияне, по информации ISW, не добились подтвержденных успехов там.