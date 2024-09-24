Live
  • Вт 24.09.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.36
  • EUR 45.99

Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине

Общество 22:33   24.09.2024
Елена Нагорная
Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине Карта DeepState

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире нацмарафона назвал ситуацию вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области сложной и неконтролируемой. Важный логистический маршрут Боровая — Купянск-Узловой — Купянск, по его словам, уже под огневым контролем врага.

«Враг овладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться на запад в сторону левого берега реки Оскол. И у него это очень неплохо получается. Фактически до берега ему остается 2 километра. Что это ему дает? Силы обороны Украины он разрезает пополам и логистического маршрута от Боровой до Купянска уже не существует», — рассказал Фокин.

В полосе ответственности 3-й штурмовой бригады (в районе Боровой — ред.) ситуация также остается очень сложной, продолжил командир батальона.

«Враг сейчас немного изменил свою тактику, перешел снова к активным наступательным и штурмовым действиям, однако сейчас уже использует технику. Это танки, БТР, БМП, МТЛБ, автомобильная техника колесная обычная, мотоциклы, мопеды и просто штурмовые группы. Численность одной группы от 6 до 10 человек. Фактически враг проводит штурмовые действия по всей полосе ответственности 3-й ОШБр. Я считаю, что таким образом он просто сковывает наши силы», — отметил Фокин.

Он также констатировал, что российское войско стабильно получает свежую живую силу и оперативно восстанавливает технику, поврежденную на поле боя.

«Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи вновь прибывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. Это только в полосе ответственности нашей бригады. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами у врага проблем нет. Количество FPV-дронов, которые использует враг, на данный момент где-то два к одному. То есть преимущество на их стороне, к сожалению», — добавил комбат.

Читайте также: DeepState оценил риски выхода войск РФ к Осколу и важной дороге на Харьковщине

Напомним, 23 сентября британская разведка сообщила, что оккупанты продвинулись на запад от села Песчаное Купянского района и занимают выступ в 3,5 км от реки Оскол.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
23.09.2024, 12:56
Главные новости 24.09: удар ФАБ по Харькову — три погибшие и 35 пострадавших
Главные новости 24.09: удар ФАБ по Харькову — три погибшие и 35 пострадавших
24.09.2024, 22:53
Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине
Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине
24.09.2024, 22:33
По хлебозаводу в Харькове также ударили ФАБ-500, там погибла женщина (фото)
По хлебозаводу в Харькове также ударили ФАБ-500, там погибла женщина (фото)
24.09.2024, 18:50
Под завалами 9-этажки в Харькове ищут человека, на стадион упал ФАБ-250 (фото)
Под завалами 9-этажки в Харькове ищут человека, на стадион упал ФАБ-250 (фото)
24.09.2024, 19:42
82 человека жили в сложившемся подъезде дома в Харькове – Терехов
82 человека жили в сложившемся подъезде дома в Харькове – Терехов
24.09.2024, 17:15

Новости по теме:

20:04
РФ перебросила свежие силы на Харьковщину, чтобы отбить потерянное — Жорин
20:30
Враг пытается вернуть территории — боец 3-й ОШБр о «харьковском наступлении»
14:16
«Харьковское наступление»: в DeepState сообщили, где имела успех 3-я ОШБр
14:20
«Ждите хороших новостей»: 3-я ОШБр провела наступление на Харьковщине (видео)
21:59
В 3-й ОШБр подсчитали потери врага на Харьковщине и показали работу танкистов

Вы читали новость: «Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 22:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важный логистический маршрут Боровая — Купянск-Узловой — Купянск уже под огневым контролем врага.".