Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине
Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире нацмарафона назвал ситуацию вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области сложной и неконтролируемой. Важный логистический маршрут Боровая — Купянск-Узловой — Купянск, по его словам, уже под огневым контролем врага.
«Враг овладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться на запад в сторону левого берега реки Оскол. И у него это очень неплохо получается. Фактически до берега ему остается 2 километра. Что это ему дает? Силы обороны Украины он разрезает пополам и логистического маршрута от Боровой до Купянска уже не существует», — рассказал Фокин.
В полосе ответственности 3-й штурмовой бригады (в районе Боровой — ред.) ситуация также остается очень сложной, продолжил командир батальона.
«Враг сейчас немного изменил свою тактику, перешел снова к активным наступательным и штурмовым действиям, однако сейчас уже использует технику. Это танки, БТР, БМП, МТЛБ, автомобильная техника колесная обычная, мотоциклы, мопеды и просто штурмовые группы. Численность одной группы от 6 до 10 человек. Фактически враг проводит штурмовые действия по всей полосе ответственности 3-й ОШБр. Я считаю, что таким образом он просто сковывает наши силы», — отметил Фокин.
Он также констатировал, что российское войско стабильно получает свежую живую силу и оперативно восстанавливает технику, поврежденную на поле боя.
«Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи вновь прибывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. Это только в полосе ответственности нашей бригады. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами у врага проблем нет. Количество FPV-дронов, которые использует враг, на данный момент где-то два к одному. То есть преимущество на их стороне, к сожалению», — добавил комбат.
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Напомним, 23 сентября британская разведка сообщила, что оккупанты продвинулись на запад от села Песчаное Купянского района и занимают выступ в 3,5 км от реки Оскол.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, оскол, песчаное, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важный логистический маршрут Боровая — Купянск-Узловой — Купянск уже под огневым контролем врага.".