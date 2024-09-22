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DeepState оценил риски выхода войск РФ к Осколу и важной дороге на Харьковщине

Происшествия 15:42   22.09.2024
Елена Нагорная
DeepState оценил риски выхода войск РФ к Осколу и важной дороге на Харьковщине Карта DeepState

Обстановка вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области продолжает ухудшаться, информирует проект DeepState.

Аналитики прокомментировали обновление своей карты, согласно которому военные РФ продвинулись в сторону села Кругляковка, юго-западнее от Песчаного.

В DeepState отметили, что продолжается движение противника в направлении автодороги Боровая — Купянск-Узловой — Купянск, которая является основным логистическим путем в том районе.

«В начале оккупации Песчаного россияне сначала продолжили атаковать в сторону Колесниковки, а затем севернее, выходя на высоту. Но встретив сопротивление, они начали искать другой вектор движения и нашли слабое место в низине в сторону Кругляковки, где и имели последние успехи», — пояснили аналитики.

Представители проекта отметили, что украинские защитники прилагают усилия, чтобы остановить войска РФ, в частности с помощью дронов, и есть перспектива исчерпания имеющихся вражеских сил.

«Но если они подтянут туда резервы, то имеющийся ресурс позволит им развивать свой успех и грозит обрывом логистики, что станет очень плохим последствием. Противник уже давно активно работает FPV-дронами по дорогам и авиацией по переправам и стирает населенные пункты», — прогнозируют в DeepState.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области продолжает ухудшаться, информирует проект DeepState.".