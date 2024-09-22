DeepState оценил риски выхода войск РФ к Осколу и важной дороге на Харьковщине

Обстановка вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области продолжает ухудшаться, информирует проект DeepState.

Аналитики прокомментировали обновление своей карты, согласно которому военные РФ продвинулись в сторону села Кругляковка, юго-западнее от Песчаного.

В DeepState отметили, что продолжается движение противника в направлении автодороги Боровая — Купянск-Узловой — Купянск, которая является основным логистическим путем в том районе.

«В начале оккупации Песчаного россияне сначала продолжили атаковать в сторону Колесниковки, а затем севернее, выходя на высоту. Но встретив сопротивление, они начали искать другой вектор движения и нашли слабое место в низине в сторону Кругляковки, где и имели последние успехи», — пояснили аналитики.

Представители проекта отметили, что украинские защитники прилагают усилия, чтобы остановить войска РФ, в частности с помощью дронов, и есть перспектива исчерпания имеющихся вражеских сил.

«Но если они подтянут туда резервы, то имеющийся ресурс позволит им развивать свой успех и грозит обрывом логистики, что станет очень плохим последствием. Противник уже давно активно работает FPV-дронами по дорогам и авиацией по переправам и стирает населенные пункты», — прогнозируют в DeepState.