В районах Липцев под Харьковом и Волчанска РФ незначительно продвинулась — ISW
Российские военные имеют незначительное продвижение на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
В сводке за 21 сентября аналитики сообщили, что геолокационные кадры от 20-го числа показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах дачного массива к западу от села Глубокое. Кроме того у оккупантов есть продвижение вблизи села Тихое.
Также представители ISW отмечают, что военные РФ вероятно захватили село Кисловка Купянского района (с мая обозначено как оккупированное на карте DeepState — ред.)
«Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают, что российские войска продвинулись на позиции к западу от Кисловки, что указывает на то, что они, вероятно, захватили этот населенный пункт», — пишут аналитики.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 08:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные имеют незначительное продвижение на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".