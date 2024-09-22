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В районах Липцев под Харьковом и Волчанска РФ незначительно продвинулась — ISW

Мир 08:30   22.09.2024
Елена Нагорная
В районах Липцев под Харьковом и Волчанска РФ незначительно продвинулась — ISW Карта ISW

Российские военные имеют незначительное продвижение на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке за 21 сентября аналитики сообщили, что геолокационные кадры от 20-го числа показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах дачного массива к западу от села Глубокое. Кроме того у оккупантов есть продвижение вблизи села Тихое.

Также представители ISW отмечают, что военные РФ вероятно захватили село Кисловка Купянского района (с мая обозначено как оккупированное на карте DeepState — ред.)

«Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают, что российские войска продвинулись на позиции к западу от Кисловки, что указывает на то, что они, вероятно, захватили этот населенный пункт», — пишут аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные имеют незначительное продвижение на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".