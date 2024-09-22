У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW
Російські військові мають незначне просування на півночі Харківщини – в районах Липців та Вовчанська, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
У зведенні за 21 вересня аналітики повідомили, що геолокаційні кадри від 20-го числа показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах дачного масиву на захід від села Глибоке. Окрім цього окупанти мають просування поблизу села Тихе.
Також представники ISW зазначають, що військові РФ, ймовірно, захопили село Кислівка Куп’янського району (з травня позначене як окуповане на карті DeepState – ред.).
“Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, показують, що російські війська просунулися на позиції на захід від Кислівки, що вказує на те, що вони, ймовірно, захопили цей населений пункт”, – пишуть аналітики.
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- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 08:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові мають незначне просування на півночі Харківщини – в районах Липців та Вовчанська, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).".