Live
  • Нд 22.09.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW

Політика 08:30   22.09.2024
Олена Нагорна
У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW Мапа ISW

Російські військові мають незначне просування на півночі Харківщини – в районах Липців та Вовчанська, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У зведенні за 21 вересня аналітики повідомили, що геолокаційні кадри від 20-го числа показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах дачного масиву на захід від села Глибоке. Окрім цього окупанти мають просування поблизу села Тихе.

Також представники ISW зазначають, що військові РФ, ймовірно, захопили село Кислівка Куп’янського району (з травня позначене як окуповане на карті DeepState – ред.).

“Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, показують, що російські війська просунулися на позиції на захід від Кислівки, що вказує на те, що вони, ймовірно, захопили цей населений пункт”, – пишуть аналітики.

Читайте також: Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW
У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW
22.09.2024, 08:30
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
20.09.2024, 07:24
Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState
Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState
22.09.2024, 08:00
Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки
Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки
22.09.2024, 00:42
Удар біля 16-поверхівки в Харкові: постраждалих 21, поліція пише про ФАБ-500
Удар біля 16-поверхівки в Харкові: постраждалих 21, поліція пише про ФАБ-500
22.09.2024, 07:26

Новини за темою:

07:17
СОУ просунулись у центрі Вовчанська: хто контролює Агрегатний завод – ISW
07:40
ISW: РФ просунулась на півночі Харківщини, біля Куп’янська змін немає
08:00
РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW
07:44
В ISW не побачили успіхів РФ біля Куп’янська і заявили про просування ЗСУ
10:17
У Курській області в СОУ просування й біля кордону, і на виступі – ISW

Ви читали новину: «У районах Липців під Харковом і Вовчанська сили РФ незначно просунулися – ISW»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові мають незначне просування на півночі Харківщини – в районах Липців та Вовчанська, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).".