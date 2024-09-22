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Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Події 08:00   22.09.2024
Олена Нагорна
Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState Мапа DeepState

Війська РФ ще наблизилися до річки Оскіл у Харківській області, інформує проєкт DeepState.

За даними аналітиків, окупанти просунулися у бік села Кругляківка Куп’янського району.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко 18 вересня повідомляв, що росіяни продовжують рух до лівого берега річки Оскіл на Харківщині. У районі Кругляківки знаходяться болота, водосховище та річка, які можуть сповільнити наступ РФ. Тому експерт припустив, що найближчим часом основним напрямом для удару, скоріш за все, стане Колісниківка.

Читайте також: Ахіллес: на півночі Харківщини у РФ успіхів немає, на Куп’янщині – складніше

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ ще наблизилися до річки Оскіл у Харківській області, інформує проєкт DeepState.".