Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Війська РФ ще наблизилися до річки Оскіл у Харківській області, інформує проєкт DeepState.

За даними аналітиків, окупанти просунулися у бік села Кругляківка Куп’янського району.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко 18 вересня повідомляв, що росіяни продовжують рух до лівого берега річки Оскіл на Харківщині. У районі Кругляківки знаходяться болота, водосховище та річка, які можуть сповільнити наступ РФ. Тому експерт припустив, що найближчим часом основним напрямом для удару, скоріш за все, стане Колісниківка.