Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState
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Войска РФ еще приблизились к реке Оскол в Харьковской области, информирует проект DeepState.
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в сторону села Кругляковка Купянского района.
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко 18 сентября сообщал, что россияне продолжают движение к левому берегу реки Оскол на Харьковщине. В районе Кругляковки находятся болота, водохранилище и речка, которые могут замедлить наступление РФ. Поэтому эксперт предположил, что в ближайшее время основным направлением для удара, скорее всего, станет Колесниковка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, Кругляковка, Купянский район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ еще приблизились к реке Оскол в Харьковской области, информирует проект DeepState.".