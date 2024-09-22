Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState

Войска РФ еще приблизились к реке Оскол в Харьковской области, информирует проект DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в сторону села Кругляковка Купянского района.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко 18 сентября сообщал, что россияне продолжают движение к левому берегу реки Оскол на Харьковщине. В районе Кругляковки находятся болота, водохранилище и речка, которые могут замедлить наступление РФ. Поэтому эксперт предположил, что в ближайшее время основным направлением для удара, скорее всего, станет Колесниковка.