Live
  • Вс 22.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState

Происшествия 08:00   22.09.2024
Елена Нагорная
Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState Карта DeepState

Войска РФ еще приблизились к реке Оскол в Харьковской области, информирует проект DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в сторону села Кругляковка Купянского района.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко 18 сентября сообщал, что россияне продолжают движение к левому берегу реки Оскол на Харьковщине. В районе Кругляковки находятся болота, водохранилище и речка, которые могут замедлить наступление РФ. Поэтому эксперт предположил, что в ближайшее время основным направлением для удара, скорее всего, станет Колесниковка.

Читайте также: Ахиллес: на севере Харьковщины у врага успехов нет, на Купянщине – сложнее

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 22 сентября: «прилет» ФАБ возле 16-этажки в Харькове
Главные новости 22 сентября: «прилет» ФАБ возле 16-этажки в Харькове
22.09.2024, 08:04
«Прилет» у многоэтажки в Харькове: пострадавших — 21, полиция пишет о ФАБ-500
«Прилет» у многоэтажки в Харькове: пострадавших — 21, полиция пишет о ФАБ-500
22.09.2024, 07:26
Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState
Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState
22.09.2024, 08:00
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
22.09.2024, 00:42
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
21.09.2024, 23:05
В районах Липцев под Харьковом и Волчанска РФ незначительно продвинулась — ISW
В районах Липцев под Харьковом и Волчанска РФ незначительно продвинулась — ISW
22.09.2024, 08:30

Новости по теме:

07:24
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
07:37
СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState
15:55
Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState
14:16
«Харьковское наступление»: в DeepState сообщили, где имела успех 3-я ОШБр
09:29
DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Вы читали новость: «Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ еще приблизились к реке Оскол в Харьковской области, информирует проект DeepState.".