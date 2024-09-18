Ситуация на фронте может ухудшиться: Коваленко о наступлении РФ под Купянском

В ближайшее время ВС РФ могут захватить еще часть территории в Харьковской области, спрогнозировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 18 сентября.

«Россияне сейчас продолжают до левого берега реки Оскол продвижение и до самого выхода в населенные пункты Синьковка и Кругляковка, которые соединены между собой. И Колесниковка – у российских оккупационных войск остается до захода километр, именно чтобы они зашли в саму застройку», – объяснил Коваленко.

Из-за особенностей рельефа около Кругляковки – вокруг находятся болота, водохранилище и речка, которые могут замедлить наступление РФ, – оккупанты могут выбрать для штурма другой населенный пункт. Эксперт предположил, что в ближайшее время основным направлением для удара, скорей всего, станет Колесниковка.

«Соответственно, если это будет именно так, то у них до Колесниковки остается три с половиной километра. Я думаю, это можно остановить при соответствующем не только желании, но и при соответствующей концентрации сил и средств», – добавил аналитик.

В то де время, ситуация на севере Харьковщины существенно не изменилась, отметил Коваленко. Единственные новости с этого направления – продвижение ВСУ в Волчанске.