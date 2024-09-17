Есть риски возвращения – Синегубов об эвакуации детей из Купянского района

34 семьи с детьми вывезли из опасных населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад, где недавно объявили принудительную эвакуацию.

Всего должны вывезти 236 детей, отметил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Некоторые семьи выезжают самостоятельно, у них есть места для проживания, также обеспечиваем логистику за пределы нашей области. Это все делаем бесплатно для семей, предлагаем временное жилье на территории Харькова, области. 99% остаются на территории области», – сообщил Синегубов.

Он также отметил, что есть риски возвращения людей, которые выехали. Ведь такие случаи уже фиксировали на Харьковщине.

«Мы сразу решением Совета обороны области запрещаем возвращаться, запрещаем проезжать через блокпосты на те территории, откуда проводится эвакуация. Предыдущий опыт эвакуационных мер показывает, что все же факты возвращения есть. И, к сожалению, люди страдают после того, идут «прилеты», есть жертвы», – добавил Синегубов.

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили ​​12 сентября из 29 населенных пунктов Купянского района. Однако, по данным Синегубова, фактически вывозят людей из 19 сел и поселков, ведь из 10 населённых пунктов такие жители уехали раньше.