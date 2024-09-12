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На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации: названы громады

Общество 13:11   12.09.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации: названы громады Фото: Олег Синегубов

Принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена ​​из 29 населенных пунктов Купянского района на Харьковщине. Такое решение приняли во время Совета обороны области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Принудительная эвакуация была объявлена ​​в:

🔹 Купянской ТГ – 10 населенных пунктов, 158 детей.

🔹 Куриловской ТГ – 6 населенных пункта, 41 ребенок.

🔹 Кондрашевской ТГ — 13 населенных пунктов, 70 детей.

В общем из указанных громад должны вывезти 269 детей, рассказал Синегубов. На данный момент эвакуировали уже 10 семей.

В ХОВА отметили, что все эвакуированные получат материальную, гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Все, кто в этом нуждается, получат временное проживание. «Горячая линия» по вопросам эвакуации – 0-800-33-92-91.

Напомним, 11 сентября глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Купянском направлении ситуация тяжелая. Поэтому собирались поднять вопрос о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена ​​из 29 населенных пунктов Купянского района на Харьковщине. Такое решение приняли во время Совета обороны области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".