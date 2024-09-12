На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации: названы громады

Принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена ​​из 29 населенных пунктов Купянского района на Харьковщине. Такое решение приняли во время Совета обороны области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Принудительная эвакуация была объявлена ​​в:

🔹 Купянской ТГ – 10 населенных пунктов, 158 детей.

🔹 Куриловской ТГ – 6 населенных пункта, 41 ребенок.

🔹 Кондрашевской ТГ — 13 населенных пунктов, 70 детей.

В общем из указанных громад должны вывезти 269 детей, рассказал Синегубов. На данный момент эвакуировали уже 10 семей.

В ХОВА отметили, что все эвакуированные получат материальную, гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Все, кто в этом нуждается, получат временное проживание. «Горячая линия» по вопросам эвакуации – 0-800-33-92-91.

Напомним, 11 сентября глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Купянском направлении ситуация тяжелая. Поэтому собирались поднять вопрос о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми.