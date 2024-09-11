Расширить зону принудительной эвакуации собираются на Харьковщине – Синегубов
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На Купянском направлении ситуация тяжелая, за сутки враг провел 12 штурмов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Так что есть планы по расширению зоны принудительной эвакуации детей.
«На ближайшем Совете обороны будем рассматривать решение относительно Купянского района трех громад 29 населенных пунктов, где мы будем предлагать проводить обязательную эвакуацию принудительным способом семей с детьми. Мы расширяем эту зону, должны вывезти около 270 детей с родителями», — сказал глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Купянщина, синегубов, хова, штурм, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении ситуация тяжелая, за сутки враг провел 12 штурмов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Так что есть планы по расширению зоны принудительной эвакуации детей.".