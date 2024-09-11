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Розширити зону примусової евакуації збираються на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 13:42   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Розширити зону примусової евакуації збираються на Харківщині – Синєгубов скриншот

На Куп’янському напрямку ситуація важка, за добу ворог провів 12 штурмів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Тож є плани щодо розширення зони примусової евакуації дітей.

«На найближчій Раді оборони будемо розглядати рішення щодо Куп’янського району трьох громад 29 населених пунктів, де ми будемо пропонувати проводити обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми. Ми розширюємо цю зону, маємо вивезти приблизно 270 дітей із батьками», – сказав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Розширити зону примусової евакуації збираються на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ситуація важка, за добу ворог провів 12 штурмів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Тож є плани щодо розширення зони примусової евакуації дітей.".