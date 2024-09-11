Розширити зону примусової евакуації збираються на Харківщині – Синєгубов

На Куп’янському напрямку ситуація важка, за добу ворог провів 12 штурмів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Тож є плани щодо розширення зони примусової евакуації дітей.

«На найближчій Раді оборони будемо розглядати рішення щодо Куп’янського району трьох громад 29 населених пунктів, де ми будемо пропонувати проводити обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми. Ми розширюємо цю зону, маємо вивезти приблизно 270 дітей із батьками», – сказав голова ХОВА.