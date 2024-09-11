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Чому ЗСУ не “відрізають” ЗС РФ на Харківщині: версія Коваленка (відео)

Події 11:42   11.09.2024
Оксана Горун
Чому ЗСУ не “відрізають” ЗС РФ на Харківщині: версія Коваленка (відео) Скриншот

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua проаналізував ситуацію з “апендицитом” у районі Піщаного на Куп’янському напрямку. Там ЗС РФ “розтяглися” дорогою до Осколу.

“По всій Лимано-Куп’янській вісі – з урахуванням того, який тут сконцентрований потенціал, це лише одна ділянка, де відбувається рух – не можу назвати його інтенсивним або глибоким проривом. Зараз тут вимальовується дуже цікава така ситуація, що росіяни намагаються продовжувати просування, використовуючи розміщення лісопосадок, розміщення рельєфних особливостей місцевості. Хоча якось вони дуже поспішають. Як на мене, зробити рух з півночі на південь або з півдня на північ (для ЗСУ – Ред.) було б доцільно. І тоді б і Піщане було б перерізане, й основні передові підрозділи росіян. Чому цього ми не робимо? Скоріше за все, тому що в нас, так само як і в росіян, саме для цього не вистачає ресурсів”, – вважає Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що перерізати “апендицит” ЗСУ не зможуть, поки не зберуть необхідне для цього ударне угруповання на цій ділянці фронту.

З іншого боку, росіяни все одно побоюються таких ударів, а саме тому я не виключаю, що найближчим часом вони будуть намагатися утворити, як мінімум, з півдня формування флангу безпеки. І не виключаю, що може бути й другий варіант формування такого флангу. Отже, цілком можливо наступними діями російських окупантів будуть саме ось такі рухи”, – спрогнозував військово-політичний оглядач.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua проаналізував ситуацію з “апендицитом” у районі Піщаного на Куп’янському напрямку. Там ЗС РФ “розтяглися” дорогою до Осколу".