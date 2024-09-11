Ворог хоче повернути втрачені позиції біля Липців – ОТУВ “Харків”
У зведенні ОТУВ “Харків” на 10:00 11 вересня повідомили, що робить ворог на Харківському напрямку та яких зазнає при цьому втрат.
“У районі населеного пункту Глибоке противник провів заміну бойових змін. Відмічається активізація застосування мототехніки з метою проведення заходів логістичного забезпечення позицій другого ешелону 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Неподалік Липців ворог здійснює заходи відновлення боєздатності штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою подальшого проведення наступальних дій та відновлення втраченого положення. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Здійснив поповнення особового складу 2-го мотострілецького батальйону 128-ї окремої мотострілецької бригади з метою відновлення боєздатності штурмових груп”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.
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Нагадаємо, 6 вересня аналітики проєкту “DeepState”, а також – Інститут вивчення війни повідомили, що ЗСУ звільнили частину території на півночі від Харкова – в районі Липців.
Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення. Про бої з початку цієї доби не інформують. Втрати ворога склали: 27 убитими та 38 – пораненими, один окупант здався в полон.
Сили оборони України пошкодили та знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ, у тому числі: дві артсистеми, сім автомобілів, дві одиниці спецтехніки, 47 БПЛА. Окупанти залишилися без 35 укриттів, одного місця зберігання БК та одного стартового майданчика запуску БПЛА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, липцы, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні ОТУВ “Харків” на 10:00 11 вересня повідомили, що робить ворог на Харківському напрямку та яких зазнає при цьому втрат".