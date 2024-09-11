Live
  • Ср 11.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.38

Ворог хоче повернути втрачені позиції біля Липців – ОТУВ “Харків”

Події 09:40   11.09.2024
Оксана Горун
Ворог хоче повернути втрачені позиції біля Липців – ОТУВ “Харків” Ілюстрація: мапа DeepState

У зведенні ОТУВ “Харків” на 10:00 11 вересня повідомили, що робить ворог на Харківському напрямку та яких зазнає при цьому втрат.

“У районі населеного пункту Глибоке противник провів заміну бойових змін. Відмічається активізація застосування мототехніки з метою проведення заходів логістичного забезпечення позицій другого ешелону 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Неподалік Липців ворог здійснює заходи відновлення боєздатності штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою подальшого проведення наступальних дій та відновлення втраченого положення. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Здійснив поповнення особового складу 2-го мотострілецького батальйону 128-ї окремої мотострілецької бригади з метою відновлення боєздатності штурмових груп”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Читайте також: Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ

Нагадаємо, 6 вересня аналітики проєкту “DeepState”, а також – Інститут вивчення війни повідомили, що ЗСУ звільнили частину території на півночі від Харкова – в районі Липців.

Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення. Про бої з початку цієї доби не інформують. Втрати ворога склали: 27 убитими та 38 – пораненими, один окупант здався в полон.

Сили оборони України пошкодили та знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ, у тому числі: дві артсистеми, сім автомобілів, дві одиниці спецтехніки, 47 БПЛА. Окупанти залишилися без 35 укриттів, одного місця зберігання БК та одного стартового майданчика запуску БПЛА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Світло повернули селам, які постраждали через лісову пожежу на Харківщині
Світло повернули селам, які постраждали через лісову пожежу на Харківщині
11.09.2024, 10:13
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
10.09.2024, 08:08
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
11.09.2024, 07:47
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
11.09.2024, 09:00
Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей
Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей
10.09.2024, 11:33

Новини за темою:

09:00
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
07:47
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
10:24
Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”
11:19
Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ
10:36
Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ

Ви читали новину: «Ворог хоче повернути втрачені позиції біля Липців – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні ОТУВ “Харків” на 10:00 11 вересня повідомили, що робить ворог на Харківському напрямку та яких зазнає при цьому втрат".