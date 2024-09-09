Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ
Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону розповів, як виглядають населені пункти біля кордону з РФ на Харківщині. А також – про тактику та завдання ворога на Харківському напрямку.
“На жаль, картина всього прикордоння, вона не набагато відрізняється від Вовчанська. Так, у Вовчанську найбільш інтенсивні бойові дії з використанням дійсно широкої номенклатури озброєння – починаючи від тактичної авіації, яка використовує найважчі, найруйнівніші КАБи. Так і з рештою населених пунктів. Зокрема, це населений пункт Липці – майже знищений, майже стертий з обличчя землі. Також це населений пункт Глибоке. Ворог, крім того, обстрілює і Козачу Лопань, й інші населенні пункти українського прикордоння”, – сказав Саранцев.
Він зазначив: тактика, яку застосовують росіяни на Харківщині, вкотре свідчить: ані ці населені пункти, ні люди, які там живуть, окупантам не потрібні.
“Ворог діє невибірково. Він не має якоїсь військової стратегії, здійснюючи ці обстріли. Тобто основний задум – це дестабілізувати обстановку, посіяти паніку та зневіру в цивільних громадян до військово-політичного керівництва країни та ЗСУ. Щоб залякати населення та продовжити свою тактику паніки, страху“, – пояснив спікер ОТУВ “Харків”.
Що стосується військових цілей загарбників, то на Вовчанському напрямку – це розширення зони контролю у Вовчанську, вихід на річку Вовча та її форсування, а потім – наступ у тил Сил оборони на Куп’янському напрямку. Під Харковом – це просування у бік Липців (і далі – за сприятливих умов).
Читайте також: Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ
“Втім, жоден із цих задумів їм не вдається. Противник зупинений на тих рубежах, де вдалося зупинити його просування ще в перші дні цієї харківської кампанії“, – зазначив Віталій Саранцев.
При цьому втрати ЗС РФ на Харківському напрямку з початку наступу в травні 2024 року, за даними ЗСУ, становили понад 10 тисяч особового складу.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, липцы, новини Харкова, приграничье, руйнування, саранцев, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону розповів, як виглядають населені пункти біля кордону з РФ на Харківщині. А також – про тактику та завдання ворога на Харківському напрямку".