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Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ

Події 11:19   09.09.2024
Оксана Горун
Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ

Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону розповів, як виглядають населені пункти біля кордону з РФ на Харківщині. А також – про тактику та завдання ворога на Харківському напрямку.

На жаль, картина всього прикордоння, вона не набагато відрізняється від Вовчанська. Так, у Вовчанську найбільш інтенсивні бойові дії з використанням дійсно широкої номенклатури озброєння – починаючи від тактичної авіації, яка використовує найважчі, найруйнівніші КАБи. Так і з рештою населених пунктів. Зокрема, це населений пункт Липці – майже знищений, майже стертий з обличчя землі. Також це населений пункт Глибоке. Ворог, крім того,  обстрілює і Козачу Лопань, й інші населенні пункти українського прикордоння”, – сказав Саранцев.

Він зазначив: тактика, яку застосовують росіяни на Харківщині, вкотре свідчить: ані ці населені пункти, ні люди, які там живуть, окупантам не потрібні.

“Ворог діє невибірково. Він не має якоїсь військової стратегії, здійснюючи ці обстріли. Тобто основний задум – це дестабілізувати обстановку, посіяти паніку та зневіру в цивільних громадян до військово-політичного керівництва країни та ЗСУ. Щоб залякати населення та продовжити свою тактику паніки, страху“, – пояснив спікер ОТУВ “Харків”.

Що стосується військових цілей загарбників, то на Вовчанському напрямку – це розширення зони контролю у Вовчанську, вихід на річку Вовча та її форсування, а потім – наступ у тил Сил оборони на Куп’янському напрямку. Під Харковом – це просування у бік Липців (і далі – за сприятливих умов).

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Втім, жоден із цих задумів їм не вдається. Противник зупинений на тих рубежах, де вдалося зупинити його просування ще в перші дні цієї харківської кампанії“, – зазначив Віталій Саранцев.

При цьому втрати ЗС РФ на Харківському напрямку з початку наступу в травні 2024 року, за даними ЗСУ, становили понад 10 тисяч особового складу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону розповів, як виглядають населені пункти біля кордону з РФ на Харківщині. А також – про тактику та завдання ворога на Харківському напрямку".