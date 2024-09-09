Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ
В ОТУВ “Харків” 9 вересня повідомили: штурмові групи ЗС РФ під Харковом не йдуть у бій, попри накази командирів.
“Противник здійснює підготовку до поновлення штурмових дій, однак його штурмові групи зі складу 79-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії відмовилися від виконання завдань”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.
У районі Глибокого росіяни незначно поповнюють втрати. У районі Тихого – формують штурмові групи.
У бій ідуть лише у Вовчанську – і то зі сумнівним успіхом.
“У Вовчанську противник застосував багі та легкові автомобілі з метою доставлення особового складу до міста. Силами оборони було нанесено вогневе ураження, противник зазнав втрат, зупинив переміщення та розосередився”, – навели приклад захисники України.
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Упродовж доби на Харківському напрямку було п’ять бойових зіткнень. З початку нинішньої доби йде ще одне, в районі Вовчанська. Втрати ЗС РФ – 21 убитий і 48 поранених, двоє здалися в полон. Сили оборони України знищили та підбили 59 одиниць російської техніки, в тому числі: один танк, чотири ББМ, чотири артсистеми, три автомобілі, чотири одиниці спецтехніки, 43 БПЛА. Окупанти залишилися без 55 укриттів та двох місць зберігання БК.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” 9 вересня повідомили: штурмові групи ЗС РФ під Харковом не йдуть у бій, попри накази командирів".