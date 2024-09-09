Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ

В ОТГВ «Харьков» 9 сентября сообщили, штурмовые группы ВС РФ под Харьковом не идут в бой, несмотря на приказы командиров.

«Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого россияне незначительно восполняют потери. В районе Тихого — формируют штурмовые группы.

В бой идут только в Волчанске — и то с сомнительным успехом.

«В Волчанске противник применил багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился», — привели пример защитники Украины.

Читайте также: Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск

В течение суток на Харьковском направлении было пять боевых столкновений. С начала нынешних суток — идет еще одно, в районе Волчанска. Потери ВС РФ — 21 убитый и 48 раненых, двое сдались в плен. Силы обороны Украины уничтожили и подбили 59 единиц российской техники, в том числе: один танк, четыре ББМ, четыре артсистемы, три автомобиля, четыре единицы спецтехники, 43 БПЛА. Оккупанты остались без 55 укрытий и двух мест хранения БК.