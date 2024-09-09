Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN объяснил: россияне постепенно перебрасывали войска из Курской области в Харьковскую для поддержки своего неудавшегося «наступления на Харьков» и ослабили собственную оборону.
«Противник, российские войска, заранее намеревался использовать Курское направление как плацдарм для дальнейших действий против наших войск. 10 мая они начали наступление на Харьковском направлении, а буквально через несколько дней планировали нанести удар и наступать на Сумском направлении, используя Курское направление и территории Курской области как плацдарм для дальнейших действий против нашего государства, против наших Вооруженных сил там. Понеся потери на Харьковском направлении, они буквально застряли в своем наступлении и фактически перешли к обороне в Волчанске. Они остановились в районе Глубокого, в районе Липцев. А тех войск, которые пошли в наступление на Харьковском направлении, уже не хватало. Тогда они постепенно начали перебрасывать те части, которые находились в Курской области, на Сумском направлении, на Харьковское направление», — пояснил Сырский.
Именно поэтому, по мнению Главкома ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении так и не состоялось. При этом командование противника продолжало рассматривать это направление как перспективное.
«Для нас это направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбирали самое слабое место в обороне противника, в его структуре. И это направление было выбрано. Это снижало угрозу наступления противника. Мы не давали ему действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он мог чувствовать то, что чувствуем мы каждый день. И мы создали свою зону безопасности в районе Курска. Кроме того, мы взяли достаточное количество пленных. Мы создали «обменный фонд» для того, чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену», — сказал Главнокомандующий ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN объяснил: россияне постепенно перебрасывали войска из Курской области в Харьковскую для поддержки своего неудавшегося «наступления на Харьков» и ослабили собственную оборону".