Сырский готовил план наступления на Курск в тайне от Ермака – The Economist

Генерал Александр Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. Он говорил с президентом один на один, без своего штаба. Армейская разведка провела большую часть разведки, а не поручила это ГУР. У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае приказали отменить операцию, сообщает The Economist.

Приказ о движении прозвучал по радио на рассвете 6 августа. Сергей, рядовой 80-й бригады, был одним из первых, кто вышел из-под укрытия леса. К тому времени, как его подразделение перешло в Россию, под постоянным огнем танков, граница уже была в значительной степени разрушена. «Наши командиры не пожалели ни одного артиллерийского снаряда», — говорит он в голосовых сообщениях из Курской области. Другие украинские войска сообщают о пересечении границы на волне эйфории, и вереницы пленных почти сразу же двинулись обратно в другом направлении.

Чтобы оценить шокирующий рейд Украины и его перспективы, The Economist взял интервью у солдат, участвовавших в нем, и у источников, знакомых с процессом принятия решений генералом Александром Сырским, главнокомандующим Украины. Вырисовывается картина дерзкой авантюры, рожденной отчаянием и в обстановке большой секретности. Она подняла боевой дух и показала, что Украина разработала эффективную новую тактику. Но спустя 12 дней прогресс замедлился, и вырисовываются очертания новой линии фронта. Неясно, смогут ли войска закрепиться или будут перегружены за счет линий фронта в других местах. Самая большая опасность находится вокруг Покровска на Донбассе внутри Украины, где кремлевские силы быстро набирают обороты.

Солдаты 82-й бригады, второй из четырех, участвовавших в первом штурме, говорят, что бои стали более интенсивными после первоначальной эйфории. В первые дни был только один серьезный бой, когда русские попытались устроить им засаду с кукурузных полей около первой деревни. Украинцы, которые каким-то образом имели монополию на разведывательные беспилотники в небе, увидели врага и приказали ему сдаться. Они этого не сделали. Поэтому они стреляли из всех имеющихся у них средств, пока кукуруза не перестала шелестеть и не наступила тишина. Затем украинцы двинулись дальше.

Малозаметность и умная тактика — например, использование так называемых беспилотников FPV для обеспечения прикрытия с воздуха — позволили украинцам пронестись по российской сельской местности. Их преследовали российские вертолеты и планирующие бомбы, которые часто падали на российские деревни внизу, но на земле они не встречали серьезного сопротивления. 82-я бригада продвигалась на восток, в направлении деревни Большое Солдатское, в то время как 80-я направилась на запад к Малой Локне. Небольшие подразделения исследовали уязвимые места, прежде чем в дело вступала более тяжелая бронетехника. Это была «маневренная атака», сродни тактике, которую использовал российский командующий Валерий Герасимов, говорит источник в Генеральном штабе Украины. В течение первых пяти дней она была сокрушительно эффективной.

Отчаянные времена, отчаянные меры

План вторжения в часть РФ возник не из радостного места. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный верховный главнокомандующий Украины, оказался под давлением. Линии фронта в Донецкой области рушились, особенно вокруг логистического центра Покровск. Ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения, а сторожевые псы связанные с Андреем Ермаком, всемогущим начальником офиса президента Владимира Зеленского, даже не предполагали, что он «лгал» своим начальникам.

Среди суматохи командующий начал планировать. «Сырский не хорош в политических играх», — говорит источник, близкий к генералу. «Он хорош в войне». Рассмотрели несколько сценариев наступления на самые слабые точки российской линии: удар в Брянской области на севере; удар в Курской области; комбинация этих двух; или больше. Главной целью было отвлечь войска от удушающей хватки Донбасса и создать козыри для любых будущих переговоров. Генерал Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. Он говорил с президентом один на один, без своего штаба. Армейская разведка провела большую часть разведки, а не поручила это ГУР, украинскому военному разведывательному агентству, которое было включено только на поздней стадии.

Западных союзников также намеренно держали в неведении, утверждает источник. «У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию». Ограничение коммуникации до уровня служебной необходимости позволило украинцам начать атаку до того, как русские поняли, что происходит. «Они поняли, что что-то происходит, но, вероятно, предположили, что нам понадобится одобрение США для такой смелой операции». Поставленный перед свершившимся фактом, Запад не возражал.

Генерал Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие своих самых закаленных в боях дивизий. Подкрепления были переброшены в леса у границы под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. В то же время в украинских СМИ появилась версия о скором российском вторжении. «Ротация произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции», — вспоминает Сергей. «Русские продолжали верить, что мы просто защищаем границу».

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение: новые каски со встроенными наушниками, новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, представляли собой российские деревни. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки. Генерал Сырский сохранил большую часть своих атакующих сил для этой второй линии, возможно, поэтому РФ изначально посчитала прорыв не слишком серьезным. Солдаты говорят, что не поверили своим командирам, когда он рассказал им о планах. «Мы посмеялись», — вспоминает рядовой Сергей. «Мы пошутили, что сегодня не 1 апреля. Командир просто улыбнулся, зная, что мы понятия не имеем, что нас ждет».

Россия отвечает

Генерал Сырский — педант в деталях. Однако, хотя первая фаза была тщательно спланирована, кампания сейчас развивается в режиме ad hoc. С потерей элемента неожиданности украинское наступление замедлилось. Президент Зеленский все еще стремится к максимальному прогрессу, говорит источник в генеральном штабе. Но его главный солдат осторожен, концентрируясь на расширении флангов вдоль границы, чтобы создать более оборонительные линии. «Сырский не дурак», — говорит его доверенное лицо. «Он знает, что рывок вперед ставит под угрозу всю операцию». В последние дни расширенный украинский контингент численностью 10 000–20 000 солдат, по-видимому, сосредоточен на установлении контроля на южном берегу реки Сейм к северо-западу от Суджи. 16 августа украинские ракеты уничтожили мост через реку в Глушково. А 18 августа украинские ВВС взорвали второй мост через Сейм.

Большая авантюра генерала Сырского дала украинцам надежду после года постоянно мрачных новостей. Она также дала ему обновленный авторитет. Но долгосрочный успех или неудача операции будут во многом зависеть от того, как отреагирует РФ. Похоже, она придерживается двойного подхода, более агрессивно реагируя на вторжение, а также поддерживая давление внутри Украины вдоль линии в Донбассе. Целью Кремля будет превратить Курск в нечто большее, чем позорный укус комара посреди кровавой бойни внутри Украины.

Доказательства усиливающегося ответа внутри Курска теперь очевидны. Украинские солдаты в РФ говорят, что они уже начинают видеть другой уровень сопротивления. Потери растут. Русские усилились лучше подготовленными подразделениями, включая морскую пехоту и спецназ. Они изучили местность. Этот запоздалый ответ РФ на вторжение в Курск заставил ее отвлечь часть войск от мертвой хватки внутри Украины в Донбассе. Отражая это, источник в правительстве Украины говорит, что военная активность в Донбассе значительно снизилась с 16 августа. Однако есть большое исключение: Покровск – город, где РФ сохраняет сильное давление на Украину.

Так возник драматический момент войны: Украина хочет продолжить свое наступление внутри РФ и нарушить контуры линии фронта, изменив пораженческое повествование о замороженном конфликте, на который переговоры являются единственным ответом. РФ хочет подавить вторжение и воспользоваться вызванным истощением ресурсов Украины, начав наступление в другом месте, в Покровске. Украинские войска внутри РФ более уязвимы, но все еще непокорны. «Эти ублюдки поняли, как сражаться, и они понимают нашу тактику», — говорит рядовой Сергей из 80-го. «Но это не значит, что мы не понимаем их тактику. Или что мы не продолжим их уничтожать».