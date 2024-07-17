Разведчика Червинского отпустили на свободу под залог (видео)

Разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого СИЗО. Суд выпустил его под залог в 9 миллионов гривен, которые внес за него пятый президент Украины Петр Порошенко и другие члены фракции «Европейская солидарность». За что его больше года держали за решеткой, почему у Червинского плохие отношения с руководителем ОП Андреем Ермаком и действующим президентом Владимиром Зеленским, рассказывает BBC.

«Роман Червинский на свободе! Возле СИЗО в Кропивницком его встретили семья, депутаты Европейской Солидарности, которые были на всех судилищах, люди доброй воли, которые поддерживали Романа», — написала депутат Ирина Геращенко.

Апелляционный суд Кропивницкого принял решение отпустить под залог полковника Романа Червинского, бывшего начальника 5-го управления Департамента контрразведки СБУ и бывшего и.о. о. командира воинской части сил спецопераций.

Петр Порошенко сообщил в фейсбуке, что залог внесли еще утром 16 июля. Позже Порошенко сообщил, что в 14:00 16 июля Червинского должны были выпустить из-под стражи, но этого не произошло. Он призвал «немедленно освободить» разведчика.

С апреля 2023 года Червинский находится под арестом по обвинению со стороны СБУ в превышении служебных полномочий в связи с проведением самовольной операции по попытке захвата российского военного самолета. По мнению следствия, эти действия привели к удару по украинскому военному аэродрому, погиб командир воинской части и получили ранения 17 бойцов ВСУ.

Червинский и его защита отрицают вину и называют дело политически мотивированным.

ВВС Украина собрала главные факты об этом процессе.

1. Кто такой Червинский

Роману Червинскому в конце этого года исполнится 50 лет. Он родился 2 декабря 1974 года в Каменце-Подольском. Имеет троих несовершеннолетних детей.

Большую часть своей жизни он проработал в спецслужбах, правоохранительных и разведывательных органах. С 2015 года являлся одним из руководителей департамента контрразведки СБУ, затем работал в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

После начала полномасштабной войны в апреле 2022 года перешел в силы спецопераций ВСУ. Там получил должность заместителя командира воинской части в командовании ССО.

Имеет звание полковника.

2. Чем он известен

Еще во время работы в СБУ Червинский был причастен к проведению громких операций, в частности, на оккупированной территории Донецкой области. В частности, разведчик подтвердил свою причастность к планированию и проведению убийств командиров незаконных вооруженных формирований «ДНР» Арсена Павлова (позывной «Моторола») и Михаила Толстых («Гиви»).

Кроме того, Червинский подтвердил свое участие в операции по вербовке и выводу на подконтрольную Украине территорию танкистки «ДНР» Светланы Дрюк («Ветерок»), а также к операции по перемещению в Киев боевика Владимира Цемаха, который мог быть причастен к катастрофе Боинга МН17 в июле 2014 года.

Одна из самых громких операций, которую разрабатывал Червинский, это попытка выманить из РФ и задержать в Украине 33 бойца российской частной военной компании «Вагнер» летом 2020 года.

Операцию сорвали в последний момент – это привело к политическому скандалу в Украине. Червинского и его тогдашнего начальника Василия Бурбу уволили из Главного управления разведки минобороны, они начали открыто общаться со СМИ по причинам провала этой спецоперации.

В частности, одной из вероятных причин они называли вроде бы перенос сроков операции, на котором настаивал глава офиса президента Андрей Ермак. Последний это отрицал и называл «вымышленной историей от начала до конца», а президент Зеленский говорил, что эта операция «не была до конца просчитана» и могла привести к человеческим жертвам. Он также намекнул, что Бурба и Червинский действовали в интересах бывшего президента Петра Порошенко.

3. За что задержали Червинского

С 25 апреля 2023 года Червинский находится под арестом. Служба безопасности Украины выдвинула своему экссотруднику обвинение в совершении преступления — «превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения», за что предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Непосредственно Червинскому инкриминируют то, что он самовольно разработал и попытался претворить в жизнь операцию по выманиванию в Украину российского пилота военного самолета. Кандидатуру летчика в РФ нашли, он должен по договоренности на своем самолете на низкой высоте мимо районов ПВО залететь на украинский аэродром «Канатово» возле Кропивницкого.

В день операции 23 июля 2022 года Червинский и другие участники операции собрались на аэродроме «Канатово», но вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком их ожидал обстрел крылатыми ракетами «Калибр».

Оказалось, что российские спецслужбы заблаговременно раскрыли план украинцев и решили ударить по аэродрому.

Из-за обстрела погиб командир воинской части ВСУ и получили ранения 17 украинских бойцов. Были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, повреждены взлетная полоса, здания и техника на аэродроме.

Через 9 месяцев после этого следствие решило, что виновником трагедии именно Червинский, который якобы самовольно инициировал разведывательную операцию, не просчитал риски и проигнорировал опасность.

По выводам следствия СБУ, операцию провели, несмотря на замечания руководства и без согласования с соответствующими государственными органами, что позволило РФ получить ценную информацию о сосредоточении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов на аэродроме.

4. Почему операция не удалась

Уже на следующий день после трагедии в Кировоградской области ФСБ РФ похвасталось тем, как смогла сорвать спецоперацию Украины.

Она выложила видео и фотодоказательства общения украинских разведчиков с российским пилотом Романом Носенко. Украинцы вроде бы предлагали ему 2 млн. долларов и паспорт страны-члена ЕС за то, чтобы он вывел из РФ военный самолет. Загранпаспорт и помощь при выезде были также обещаны его девушке.

Но потом оказалось, что все это время российский пилот действовал под контролем ФСБ, которая вела «оперативную игру».

«В ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряду украинских военных объектов», – говорится в сообщении ФСБ РФ.

5. Где находился Червинский

С 25 апреля 2023 года арест Червинского продолжался по решению суда каждые 2 месяца. Согласно последнему решению, срок содержания под стражей полковника истекал 19 апреля 2024 года.

С 19 апреля Роман Червинский находился в камере СИЗО в Кропивницком.

До этого все время ареста Червинский содержался в изоляторе временного содержания (ИВС) СБУ в Киеве, который более защищен, чем обычный следственный изолятор. Особые условия содержания для экс-разведчика были обеспечены, потому что он мог быть мишенью для российских спецслужб, учитывая его прошедшие успешные операции, говорят юристы.

Почему суд решил сменить место содержания обвиняемого, защиты неизвестно.

6. Какова была роль Баканова и Залужного

Адвокат Червинского Андрей Иосифов весной 2024 сообщил, что защита будет ходатайствовать о допросе в судебном заседании бывшего главы СБУ Ивана Баканова и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Они должны дать ответ на ключевой вопрос – была ли согласована операция по выманиванию российского пилота.

Баканов и Залужный, по версии защиты, вроде бы не просто знали, но и одобрили проведение спецоперации, разбивающей аргументацию следствия о «превышении служебных полномочий» разведчиком. Кроме того, инициированная операция якобы была не ССО, а СБУ.

По словам защиты, есть документальные подтверждения того, что Червинский действовал не самостоятельно, а в составе рабочей группы, официально созданной генштабом для проведения операции. В этой группе кроме Червинского как представителя ССО были также работники СБУ и военные Воздушных сил.

Однако Баканов во время допроса на стадии досудебного следствия вроде бы отметил, что знал об операции, но на последнем этапе приказал ее остановить, а Залужный вроде бы так и не согласовал окончательно ее проведение.

Подтвердить или опровергнуть это они смогут, только если суд решит заслушать их в качестве свидетелей в заседании. Это ключевой момент, который сможет показать, было ли превышение полномочий со стороны Червинского или нет.

7. Почему защита называет дело «политически мотивированным»

Сам Червинский и его адвокаты называют дело политически мотивированным. Конфликт между разведчиком и командой президента Зеленского возник еще летом 2019 года и был связан с делом Цемаха.

Этого боевика «ДНР» и потенциального фигуранта дела об уничтожении рейса МН17 в результате сложной операции украинские разведчики вывезли из оккупированного Снежного в Донецкую область и затем переправили через линию фронта. Его потом арестовали в Киеве.

Но через некоторое время украинские власти решили его обменять. По словам Червинского, это вроде бы было главное условие для обмена пленными, которое выдвинул российский президент Владимир Путин и на которое глава Украины Владимир Зеленский согласился.

После этой операции Червинского уволили из СБУ и он перешел в ГУР, где снова организовал рискованную операцию — на этот раз из захвата 33 «вагнеровцев».

После ее провала конфликт разведчика и офиса президента – «вагнергейт» – стал публичным. В частности, в своих интервью Червинский намекал, что Андрей Ермак, по его данным, «агент российского влияния».

«У меня есть определенные элементы оперативной информации, которые указывают в том направлении, что этот человек (Ермак), я не скажу, что работает в интересах России, но видит Украину с Россией братскими народами. Это такая советская идеология», – говорил разведчик. интервью Кристине Бондаренко в декабре 2021 года.

Но на прямой вопрос журналистки, есть ли у него конкретные доказательства, что Ермак – агент Кремля, Червинский ответил уклончиво.

«У меня лично сейчас есть побочные признаки, которые говорят об этом».

Сам Ермак последовательно отрицает любые подобные упреки.

По словам адвоката Андрея Иосипова, на политически ангажированное расследование может указывать и то, что глава СБУ Василий Малюк еще даже до судебного разбирательства публично объявил Червинского виновником трагедии в Канатовом и назвал «подлецом».

Такие заявления украинских чиновников очевидно нарушают презумпцию невиновности, могут рассматриваться как давление на суд и недопустимо, на что неоднократно указывал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, именно СБУ проводила расследование дела Червинского, а не Государственное бюро расследований, как это предусмотрено законодательством. Из ГБР уголовное производство передали в СБУ вроде бы из-за «неэффективности».

8. Как власть и оппозиция реагируют на дело Червинского

Во время «вагнергейта» команда Зеленского несколько раз критиковала бывшего начальника ГУР Василия Бурбу и его подчиненных, в том числе Романа Червинского, которые вынесли эту ситуацию в публичное пространство.

Однако дело обстрелом аэродрома «Канатово» Офис президента не комментировал.

Единственный, кто позволил себе предоставить комментарии по этому делу, это глава СБУ Василий Малыш.

«По моему мнению, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще 17, должен понести заслуженное наказание», – заявил он в интервью СМИ.

Оппозиционная партия «Европейская Солидарность» под руководством Петра Порошенко тщательно следит за делом экс-разведчика и активно его комментирует. Активисты партии выступают в защиту арестованного разведчика.

Сам Порошенко заявил 23 апреля, что от дела Червинского даже зависит евроинтеграция Украины.

«То, что сейчас происходит, это не персональное дело Червинского – это дело всех нас. Это вопрос нашего движения в Европу. Это вопрос верховенства права. Это вопрос независимого правосудия. Это вопрос свободы слова, демократии и парламентаризма. И дело Червинского – это тревожный» звонок, который весь украинский народ требует нас услышать», – сказал он с парламентской трибуны.

Дело об обстреле аэродрома «Канатово» не единственное, которое открыто против бывшего полковника контрразведки СБУ. Известно еще о двух уголовных производствах.