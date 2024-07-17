Розвідника Червінського відпустили на волю під заставу (відео)

Розвідник Роман Червінський вийшов із Кропивницького СІЗО. Суд випустив його під заставу в 9 мільйонів гривень, які вніс за нього 5-ий президент України Петро Порошенко та інші члени фракції “Європейська солідарність”. За що його більше року тримали за гратами, чому у Червінського погані стосунки з керівником ОП Андрієм Єрмаком та чинним президентом Володимиром Зеленським, розповідає ВВС.

“Роман Червніський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейська Солідарність, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа”, – написала депутатка Ірина Геращенко.

Апеляційний суд Кропивницького ухвалив рішення відпустити під заставу полковника Романа Червінського, колишнього начальника 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ і колишнього в. о. командира військової частини Сил спецоперацій.

Петро Порошенко повідомив у фейсбуці, що заставу внесли ще вранці 16 липня.

“Не міг чекати, тому вся застава у 9 млн гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці”, – написав він.

Пізніше Порошенко повідомив у фейсбуці, що о 14:00 16 липня Червінського мали випустити з-під варти, але цього не сталося. Він закликав “негайно звільнити” розвідника.

З квітня 2023 року Червінський перебуває під арештом через звинувачення з боку СБУ у перевищенні службових повноважень у зв’язку з проведенням самовільної операції щодо спроби захоплення російського військового літака. На думку слідства, ці дії призвели до удару по українському військовому аеродрому, загинув командир військової частини і зазнали поранень 17 бійців ЗСУ.

Червінський та його захист заперечують провину та називають справу політично мотивованою.

ВВС Україна зібрала 10 головних фактів про цей процес.

1. Хто такий Червінський

Романові Червінському наприкінці цього року має виповнитись 50 років. Він народився 2 грудня 1974 років в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині. Має трьох неповнолітніх дітей.

Більшу частину свого життя він пропрацював у спецслужбах, правоохоронних і розвідувальних органах. З 2015 року був одним з керівників департаменту контррозвідки Служби безпеки України, потім працював в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

Після початку повномасштабної війни в квітні 2022 року перейшов до Сил спецоперацій ЗСУ. Там отримав посаду заступника командира військової частини в командуванні ССО.

Має звання полковника.

2. Чим він відомий

Ще під час роботи в СБУ Червінський був дотичний до проведення гучних операцій, зокрема на окупованій території Донецької області. Зокрема, розвідник підтвердив свою причетність до планування і проведення вбивств командирів незаконних збройних формувань “ДНР” Арсена Павлова (позивний “Моторола”) і Михайла Толстих (“Гіві”).

Крім того, Червінський підтвердив свою участь в операції з вербування і виведення на підконтрольну Україні територію танкістки “ДНР” Світлани Дрюк (“Ветерок”), а також до операції з переміщення до Києва бойовика Володимира Цемаха, що міг бути причетним до катастрофи Боїнга МН17 в липні 2014 року.

Одна з найбільш гучних операцій, яку розробляв Червінський, це спроба виманити з РФ і затримати в Україні 33 бійців російської приватної військової компанії “Вагнер” влітку 2020 року.

Операцію зірвали в останній момент – це призвело до політичного скандалу в Україні. Червінського і його тодішнього начальника Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки міноборони, натомість вони почали відкрито спілкуватись зі ЗМІ щодо причин провалу цієї спецоперації.

Зокрема, однією з ймовірних причин вони називали начебто перенесення термінів операції, на якому наполягав очільник офісу президента Андрій Єрмак. Останній це заперечував і називав “вигаданою історією від початку до кінця”, а президент Зеленський казав, що ця операція “не була до кінця прорахована” і могла призвести до людських жертв. Він також натякнув, що Бурба і Червінський діяли в інтересах колишнього президента Петра Порошенка.

3. За що затримали Червінського

З 25 квітня 2023 року Червінський перебуває під арештом. Служба безпеки України висунула своєму ексспівробітнику обвинувачення у вчиненні злочину – “перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану”. За цей злочин передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Безпосередньо Червінському інкримінують те, що він начебто самовільно розробив і спробував втілити в життя операцію з виманювання в Україну російського пілота військового літака. Кандидатура льотчика в РФ була знайдена, він мав за домовленістю на своєму літаку на низькій висоті повз райони ППО залетіти на український аеродром “Канатове” біля Кропивницького.

В день операції 23 липня 2022 року Червінський і інші учасники операції зібралися на аеродромі “Канатове”, але замість російського літака з пілотом-перебіжчиком їх очікував обстріл крилатими ракетами “Калібр”.

Виявилось, що російські спецслужби завчасно розкрили план українців і вирішили вдарити по аеродрому.

Через обстріл загинув командир військової частини ЗСУ та отримали поранення 17 українських бійців. Були повністю знищені два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, пошкоджені злітна смуга, будівлі та техніка на аеродромі.

За 9 місяців після цього слідство вирішило, що винуватцем трагедії є саме Червінський, який начебто самовільно ініціював розвідувальну операцію, не прорахував ризики і проігнорував застереження.

За висновками слідства СБУ, операцію провели попри зауваження керівництва та без узгодження з відповідними державними органами, що дозволило Росії отримати цінну інформацію щодо зосередження особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків на аеродромі.

4. Чому операція не вдалася

Вже наступного дня після трагедії в Кіровоградській області ФСБ РФ похвалилась тим, як змогла зірвати спецоперацію України.

Вона виклала відео і фотодокази спілкування українських розвідників з російським пілотом Романом Носенком. Українці начебто пропонували йому 2 млн доларів і паспорт країни-члена Євросоюзу за те, щоб він вивів з РФ військовий літак. Закордонний паспорт і допомога при виїзді були також обіцяні його дівчині.

Але згодом виявилось, що весь цей час російський пілот діяв під контролем ФСБ, яка вела “оперативну гру”.

“У ході оперативної гри російські контррозвідники отримали відомості, які допомогли нашим збройним силам завдати вогневого ураження низки українських військових об’єктів”, – сказано в повідомленні ФСБ РФ.

5. Де знаходився Червінський

З 25 квітня 2023 року арешт Червінського продовжувався за рішенням суду кожні 2 місяці. Згідно з останнім рішенням, термін тримання під вартою полковника спливав 19 квітня 2024 року.

З 19 квітня Роман Червінський перебував у камері СІЗО в Кропивницькому.

До цього весь час арешту Червінський утримувався в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) СБУ в Києві, який є більш захищеним, ніж звичайний слідчий ізолятор. Особливі умови тримання для ексрозвідника були забезпечені, тому що він міг бути мішенню для російських спецслужб, враховуючи його минули успішні операції, кажуть юристи.

Чому суд вирішив змінити місце утримання обвинуваченого, захисту невідомо.

6. Якою була роль Баканова та Залужного

Адвокат Червінського Андрій Йосипов навесні 2024 року повідомив, що захист буде клопотати про допит в судовому засіданні колишнього очільника СБУ Івана Баканова і ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вони мають дати відповідь на ключове питання – чи була погоджена операція із виманювання російського пілота.

Баканов і Залужний, за версією захисту, начебто не просто знали, але й схвалили проведення спецоперації, що розбиває аргументацію слідства про “перевищення службових повноважень” розвідником. Крім того, ініційована операція нібито була не ССО, а СБУ.

За словами захисту, є документальні підтвердження того, що Червінський діяв не самостійно, а в складі робочої групи, яку офіційно створив генштаб для проведення операції. У цій групі крім Червінського, як представника ССО, були також працівники СБУ і військові Повітряних сил.

Однак Баканов під час допиту на стадії досудового слідства начебто наголосив, що знав про операцію, але на останньому етапі наказав її зупинити, а Залужний начебто так і не погодив остаточно її проведення.

Підтвердити чи спростувати це вони зможуть лише тоді, якщо суд вирішить заслухати їх як свідків в засіданні. Це ключовий момент, який зможе показати, чи було перевищення повноважень з боку Червінського чи ні.

7. Чому захист називає справу “політично мотивованою”

Сам Червінський і його адвокати називають справу політично мотивованою. Конфлікт між розвідником і командою президента Зеленського виник ще влітку 2019 року і був пов’язаний зі справою Цемаха.

Цього бойовика “ДНР” і потенційного фігуранта справи про збиття рейсу МН17 в результаті складної операції українські розвідники вивезли з окупованого Сніжного на Донеччині і потім переправили через лінію фронту. Його потім арештували в Києві.

Але за деякий час українська влада вирішила його обміняти. За словами Червінського, це начебто була головна умова для обміну полоненими, яку висунув російський президент Володимир Путін і на яку очільник України Володимир Зеленський погодився.

Після цієї операції Червінського звільнили з СБУ і він перейшов до ГУР, де знову організував ризиковану операцію – на цей раз із захоплення 33 “вагнерівців”.

Після її провалу конфлікт розвідника і офісу президента – “вагнергейт” – став публічним. Зокрема, в своїх інтерв’ю Червінський натякав, що Андрій Єрмак, за його даними, є “агентом російського впливу”.

“У мене є певні елементи оперативної інформації, які вказують в тому напрямку, що ця людина (Єрмак), я не скажу, що працює в інтересах Росії, але бачить Україну з Росією братніми народами. Це така радянська ідеологія”, – говорив розвідник в інтерв’ю Христині Бондаренко в грудні 2021 року.

Але на пряме запитання журналістки, чи є в нього конкретні докази, що Єрмак – агент Кремля, Червінський відповів ухильно.

“У мене особисто на даний час є побічні ознаки, які говорять про це”.

Сам Єрмак послідовно заперечує будь-які подібні закиди.

За словами адвоката Андрія Йосипова, на політично ангажоване розслідування може вказувати і те, що очільник СБУ Василь Малюк ще навіть до судового розгляду публічно оголосив Червінського винуватцем трагедії в Канатовому і назвав “негідником”

Такі заяви українських чиновників очевидно порушують презумпцію невинуватості, можуть розглядатися як тиск на суд і є недопустимим, на що неодноразовою вказував Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Крім того, саме Служба безпеки України вела розслідування справи Червінського, а не Державне бюро розслідувань, як це передбачено законодавством. З ДБР кримінальне провадження передали до СБУ начебто через “неефективність”

8. Як влада та опозиція реагують на справу Червінського

Під час “вагнергейту” команда Зеленського декілька разів критикувала колишнього начальника ГУР Василя Бурбу і його підлеглих, зокрема і Романа Червінського, які винесли цю ситуацію в публічний простір.

Однак справу з обстрілом аеродрому “Канатове” Офіс президента не коментував.

Єдиний, хто дозволив собі надати коментарі по цій справі, це очільник СБУ Василь Малюк.

“На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання”, – заявив він в інтерв’ю ЗМІ.

Опозиційна партія “Європейська Солідарність” під керівництвом Петра Порошенка ретельно слідкує за справою ексрозвідника і активно її коментує. Активісти партії виступають на захист арештованого розвідника.

Сам Порошенко заявив 23 квітня, що від справ Червінського навіть залежить євроінтеграція України.

“Те, що зараз відбувається, це не персональна справа Червінського – це справа всіх нас. Це питання нашого руху в Європу. Це питання верховенства права. Це питання незалежного правосуддя. Це питання свободи слова, демократії і парламентаризму. І справа Червінського – це тривожний дзвінок, який весь український народ вимагає нас почути”, – сказав він з парламентської трибуни.

Справа щодо обстрілу аеродрому “Канатове” не єдина, яка відкрита проти колишнього полковника контррозвідки СБУ. Відомо про ще два кримінальних провадження.