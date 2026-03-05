Live

Наші вдома! 200 українців повернулися з полону 5 березня (фото)

Суспільство 14:52   05.03.2026
Оксана Горун
Наші вдома! 200 українців повернулися з полону 5 березня (фото)

200 українських військовослужбовців звільнили в рамках обміну, про який Україна та РФ домовилися у Женеві. Серед них – захисники Харківщини.

“Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці”,  –  повідомив президент України Володимир Зеленський.

Повернули 200 військовополонених
Фото: Володимир Зеленський/телеграм

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими доповнили: всі, кого вдалося повернути, – військовослужбовці. Серед них є захисники Маріуполя, які пробули у полоні майже чотири роки.

Читайте також: Творити диверсії, реєструвати Starlink: як РФ маніпулює рідними полонених

Окрім солдатів і сержантів вдалося також визволити і офіцерів. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати“, – зазначили в штабі.

Повернули 200 військовополонених 3
Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Там наголосили, що звільнити полонених вдалося завдяки домовленостям, яких досягли на тристоронніх переговорах у Женеві.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Відновлять гектари знищеного РФ лісу на Харківщині – Ліси України
Відновлять гектари знищеного РФ лісу на Харківщині – Ліси України
05.03.2026, 16:00
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
05.03.2026, 14:02
Два водосховища під Харковом повернули державі: дійшло до Верховного суду
Два водосховища під Харковом повернули державі: дійшло до Верховного суду
05.03.2026, 12:17
Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії
Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії
05.03.2026, 12:50
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
05.03.2026, 13:11
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
05.03.2026, 14:24

Новини за темою:

22.02.2026
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
05.02.2026
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026
Обмін полоненими: додому повернулися 157 українців (фото, відео)
04.02.2026
Обмін військовополоненими у найближчі дні анонсував Зеленський
03.02.2026
Без тиску на Росію завершення війни не буде – Зеленський після обстрілу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наші вдома! 200 українців повернулися з полону 5 березня (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 14:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "200 українських військовослужбовців звільнили в рамках обміну, про який Україна та РФ домовилися у Женеві. Серед них – захисники Харківщини".