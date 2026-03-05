Наші вдома! 200 українців повернулися з полону 5 березня (фото)

200 українських військовослужбовців звільнили в рамках обміну, про який Україна та РФ домовилися у Женеві. Серед них – захисники Харківщини.

“Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці”, – повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими доповнили: всі, кого вдалося повернути, – військовослужбовці. Серед них є захисники Маріуполя, які пробули у полоні майже чотири роки.

“Окрім солдатів і сержантів вдалося також визволити і офіцерів. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати“, – зазначили в штабі.

Там наголосили, що звільнити полонених вдалося завдяки домовленостям, яких досягли на тристоронніх переговорах у Женеві.