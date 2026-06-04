Вирвав телефон у людини з інвалідністю – копи впіймали грабіжника у Харкові

Жертвою 30-річного грабіжника-рецидивіста став 40-річний чоловік з вадами слуху, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався вранці 2 червня – саме тоді 40-річний харків’ян звернувся до поліції та повідомив, що біля аптеки на території Холодногірського району невідомий чоловік вирвав із його рук смартфон і втік у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особу зловмисника та того ж дня затримали його. Ним виявився 30-річний житель іншої області, що раніше вже був неодноразово судимий. Саме у нього й знайшли викрадений мобільний телефон.

Зловмисника затримали, за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею грабіж.