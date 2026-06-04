Вырвал телефон у человека с инвалидностью – копы поймали грабителя в Харькове
Жертвой 30-летнего грабителя-рецидивиста стал 40-летний мужчина с изъянами слуха, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел утром 2 июня – тогда 40-летний харьковчан обратился в полицию и сообщил, что возле аптеки на территории Холодногорского района неизвестный мужчина вырвал из его рук смартфон и убежал в неизвестном направлении.
Оперативники быстро установили личность злоумышленника и в тот же день его задержали. Им оказался 30-летний житель другой области, ранее уже неоднократно судимый. Именно у него и нашли украденный мобильный телефон.
Злоумышленника задержали, по этому факту следователи открыли уголовное производство по статье грабеж.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабитель, люди с инвалидностью, Нацполиция, телефон;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 21:28;