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Вырвал телефон у человека с инвалидностью – копы поймали грабителя в Харькове

Происшествия 21:28   04.06.2026
Оксана Якушко
Вырвал телефон у человека с инвалидностью – копы поймали грабителя в Харькове

Жертвой 30-летнего грабителя-рецидивиста стал 40-летний мужчина с изъянами слуха, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел утром 2 июня – тогда 40-летний харьковчан обратился в полицию и сообщил, что возле аптеки на территории Холодногорского района неизвестный мужчина вырвал из его рук смартфон и убежал в неизвестном направлении.

Оперативники быстро установили личность злоумышленника и в тот же день его задержали. Им оказался 30-летний житель другой области, ранее уже неоднократно судимый. Именно у него и нашли украденный мобильный телефон.

Злоумышленника задержали, по этому факту следователи открыли уголовное производство по статье грабеж.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 21:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жертвой 30-летнего грабителя-рецидивиста стал 40-летний мужчина с изъянами слуха, сообщила Нацполиция.".