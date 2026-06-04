Вырвал телефон у человека с инвалидностью – копы поймали грабителя в Харькове

Жертвой 30-летнего грабителя-рецидивиста стал 40-летний мужчина с изъянами слуха, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел утром 2 июня – тогда 40-летний харьковчан обратился в полицию и сообщил, что возле аптеки на территории Холодногорского района неизвестный мужчина вырвал из его рук смартфон и убежал в неизвестном направлении.

Оперативники быстро установили личность злоумышленника и в тот же день его задержали. Им оказался 30-летний житель другой области, ранее уже неоднократно судимый. Именно у него и нашли украденный мобильный телефон.

Злоумышленника задержали, по этому факту следователи открыли уголовное производство по статье грабеж.